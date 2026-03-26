Wybot S3 sublime le nettoyage des piscines avec l’IA intelligente

La révolution du nettoyage de piscine est en marche avec l’arrivée du WYBOT S3. Ce nouveau robot, dévoilé par WYBOT, promet de transformer l’entretien grâce à des innovations uniques. Équipé d’intelligence artificielle, il offre une expérience complètement automatisée pour les propriétaires de piscines qui souhaitent gagner du temps et de l’efficacité.

Une technologie de nettoyage autonome avec intelligence artificielle

Le WYBOT S3 utilise la toute dernière technologie d’intelligence artificielle. Celle-ci permet d’optimiser chaque cycle de nettoyage en analysant en temps réel l’état de la piscine. Avec son système de modélisation 3D, il scanne la piscine et ajuste ses mouvements pour couvrir toute la surface.

Grâce à l’intelligence artificielle, le S3 identifie les différents types de débris et adapte sa stratégie. De cette manière, le nettoyage est ciblé et plus performant à chaque passage.

Navigation 3D et détection intelligente des débris dans la piscine

Le cœur du WYBOT S3 repose sur sa navigation 3D intelligente. Armé de 36 capteurs de pointe, il parcourt et cartographie en détail chaque recoin de la piscine.

Les capteurs permettent une gestion ultra précise du parcours du robot. Dès le premier passage, le S3 reconnaît la forme et les dimensions du bassin. Il ne laisse aucune zone sans traitement.

Outre la cartographie, le module de vision avancée détecte les saletés, s’adapte à leur dispersion et applique le nettoyage le plus adéquat.

Automatisation complète pour une maintenance sans effort

L’une des grandes forces du WYBOT S3 est son entretien automatisé, qui facilite la vie des utilisateurs. Après chaque cycle, il retourne seul à sa station pour se recharger et vider les débris collectés dans une poubelle autonettoyante de 10 litres.

Aucune intervention après chaque nettoyage

Entretien manuel réduit à une fois par mois

Contrôle total et suivi des performances via une application mobile

La connectivité intelligente permet aussi de commander le robot à distance, pour cibler une zone spécifique du bassin. Enfin, les routines sont programmables et totalement personnalisées selon ses besoins.

Performance durable grâce à une double alimentation innovante

Le WYBOT S3 embarque une alimentation hybride : solaire et courant continu. Ce système contribue à une meilleure efficacité énergétique, pour des performances constantes toute l’année, même lors d’une forte utilisation.

Cette robustesse technique rend le S3 fiable face à tous les défis, quels que soient la taille ou le type de la piscine.

En conclusion, le WYBOT S3 s’impose comme une référence du nettoyage autonome des piscines. Grâce à l’IA, à la navigation 3D, à l’automatisation et à une alimentation innovante, il simplifie le quotidien des propriétaires. Plus besoin de passer des heures à entretenir le bassin : le S3 s’occupe de tout, pour une eau claire et une piscine toujours propre.

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