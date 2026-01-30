Révolutionnaire : Mando AI promet un support client simplifié et efficace pour les PME**

La startup Mando AI vient tout juste de dévoiler sa plateforme d’assistance « tout-en-un » dédiée aux PME. Objectif : permettre aux petites et moyennes entreprises d’accéder à un support client dopé à l’IA, sans jongler entre des outils disparates. La promesse ? Un seul et même moteur de connaissances pour répondre aux clients et aider ses équipes internes.

Un support client IA complet, pensé pour les PME

La gestion du support client évolue vite. Les PME doivent aujourd’hui répondre sur plusieurs canaux, mettre à jour leurs contenus et assurer une expérience homogène. Mais sans équipe d’opérations dédiée, la tâche s’annonce compliquée. Mando AI entend bousculer ce quotidien en réunissant : un agent d’assistance IA, une Inbox collaborative, un Help Centre moderne, un espace Newsroom pour les annonces, et un assistant interne pour les collaborateurs.

Côté client, l’agent IA de Mando s’appuie sur la base de connaissances de l’entreprise. Il répond aux questions via le centre d’aide, la newsroom et la bibliothèque de contenus. En cas de besoin, il passe la main à un humain grâce à une fonction de transfert en chat ou par alerte email si personne n’est disponible.

Toutes les conversations s’empilent dans l’Inbox, permettant aux équipes de gérer et d’assigner les discussions en un seul endroit, sur tous les canaux – y compris WhatsApp et chat web.

Des outils pour gagner du temps et améliorer la qualité

Le centre d’aide signé Mando n’est pas un simple FAQ : il intègre un éditeur IA, une recherche intelligente, des analyses avancées et des outils de retour comme les réactions aux articles. Côté Newsroom, l’entreprise peut facilement publier des annonces et suivis de mises à jour de produits, toujours avec analyses intégrées.

L’assistant interne permet, lui, de fouiller l’ensemble de la documentation, mais aussi des outils connectés (Slack, Gmail, Google Drive…). Il aide à rédiger et résumer des contenus, à analyser des documents et même à agir directement depuis le chat. Bref, tout pour centraliser et fluidifier le quotidien des équipes.

Un vrai atout : la prise en charge multilingue

Gros plus pour le marché français et européen : le support multilingue. Mando AI mise ici sur la cohérence plutôt que la simple traduction. Plus besoin de transformer un collègue bilingue en point de passage obligé pour chaque demande en français. L’IA garantit que toutes les réponses bénéficient du même niveau d’info, quelles que soient les langues.

Facile à déployer et adapté à toutes les tailles

L’installation ne prendrait que deux minutes. Mando indexe le site web, les fichiers, ou synchronise les bases de données, puis personnalise le ton, le style et la marque. L’outil promet aussi des analyses poussées : résumé des conversations, détection du ton ou du niveau de frustration…

Les PME peuvent démarrer gratuitement avant de passer à des formules abordable : Simple Agent à 29 $/mois, Support Suite à 99 $/mois, Suite Pro à 299 $ ou du sur-mesure pour les plus grosses structures.

Chez Le Café du Geek, on voit dans Mando AI une solution prometteuse pour les PME prêtes à professionnaliser leur support client sans exploser leur budget. Qu’en pensez-vous ? Seriez-vous prêts à tester ou recommander cette IA dans votre entreprise ? Dites-le-nous en commentaire ou partagez l’article !