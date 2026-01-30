TUTO – Comment générer des images avec ChatGPT ?

Créer des images avec l’intelligence artificielle n’a jamais été aussi simple. Depuis que ChatGPT intègre la génération visuelle, il est possible de transformer une idée en illustration en quelques secondes. Que vous soyez débutant ou utilisateur avancé, ce tutoriel vous explique pas à pas comment produire, modifier et améliorer vos images grâce à ChatGPT, sans avoir besoin d’outils externes ou de compétences techniques complexes.

Créer des images avec des prompts textuels

La méthode la plus directe pour générer une image avec ChatGPT consiste à écrire une description dans la barre de saisie. Vous pouvez demander une illustration réaliste, un dessin stylisé ou une scène imaginaire. L’important est de formuler une phrase claire qui commence par une demande explicite, comme « génère une image de… ». ChatGPT interprète ensuite votre texte et produit une image en fonction des détails fournis. Plus votre description est précise, plus le résultat sera proche de votre idée.

A savoir que le temps de génération varie selon la complexité du prompt et l’activité des serveurs. En général, l’attente ne dépasse pas deux minutes. Nous vous conseillons donc de rester patient et d’expérimenter plusieurs formulations pour obtenir l’image souhaitée. Chaque tentative peut donner un rendu différent, même avec la même phrase, car le système n’est pas déterministe. C’est cette variété qui rend l’expérience créative et surprenante.

Utiliser vos propres photos comme base

ChatGPT ne se limite pas aux prompts textuels. Vous pouvez aussi importer vos propres photos pour les transformer. Cette option est idéale si vous souhaitez modifier une image existante ou l’utiliser comme point de départ. Il suffit de cliquer sur l’icône « + » à côté de la barre de saisie, puis de sélectionner « Ajouter des photos et fichiers ». Une fois l’image téléchargée, vous décrivez les changements que vous voulez voir apparaître.

Cette méthode permet de gagner du temps, car vous n’avez pas besoin de décrire toute la composition. ChatGPT s’appuie sur votre photo et applique les modifications demandées. Vous pouvez par exemple changer l’arrière-plan, ajouter un objet ou ajuster les couleurs. Il faut cependant garder en tête que les images envoyées sont hébergées sur les serveurs d’OpenAI. Vous pouvez désactiver l’option d’utilisation de vos données dans les paramètres si vous ne souhaitez pas qu’elles servent à l’entraînement futur des modèles.

Modifier les images générées par ChatGPT

Une fois qu’une image est créée, vous pouvez la retoucher directement. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, deux options s’offrent à vous : demander une nouvelle génération ou éditer l’image existante. Dans le premier cas, vous pouvez cliquer sur l’icône des deux flèches pour relancer la création avec plus de détails ou une version plus concise. Dans le second cas, vous sélectionnez l’image et utilisez l’outil d’édition intégré.

Par ailleurs, l’édition permet de cibler une partie précise de l’image. Concrètement, vous pouvez masquer une zone avec le pinceau, puis indiquer ce que vous souhaitez ajouter ou remplacer. Cette fonction est pratique pour corriger un détail sans devoir recommencer tout le processus. Comme pour la génération initiale, les résultats varient à chaque tentative. Nous vous conseillons donc de tester plusieurs ajustements pour affiner l’image finale.

Conseils pour obtenir de meilleurs résultats

La qualité des images dépend surtout de la précision de vos prompts. Plus vous donnez de détails, plus ChatGPT comprend ce que vous attendez. Par exemple, au lieu de demander « un chat », précisez « un chat tigré assis sur un rebord de fenêtre au coucher du soleil ». Cette description riche augmente les chances d’obtenir une image fidèle à votre vision. N’hésitez pas à expérimenter avec différents styles, comme « peinture à l’huile » ou « illustration minimaliste ».

Il faut aussi accepter que l’IA puisse produire des résultats inattendus. Parfois, l’image générée ne correspond pas exactement à la demande. Cela fait partie du processus créatif. La patience et la répétition sont essentielles pour affiner vos créations. Chaque essai vous rapproche du rendu idéal et vous permet de mieux comprendre comment formuler vos prompts pour guider l’IA.

ChatGPT est disponible sur le web, mais aussi via des applications dédiées sur Mac, Windows, iOS et Android. Pour commencer, il suffit de créer un compte gratuit sur le site officiel ou de télécharger l’application depuis l’App Store ou Google Play. Une fois connecté, vous pouvez générer des images sans limite d’âge ou de matériel, puisque tout fonctionne via les serveurs d’OpenAI. Même un appareil ancien peut donc accéder à cette fonctionnalité.

La génération d’images est gratuite, mais limitée en nombre par jour. En moyenne, vous pouvez créer six à sept images toutes les 24 heures. Si vous souhaitez aller plus loin, l’abonnement « Plus » à 20 dollars par mois offre une création plus rapide et étendue. Le plan « Pro », à 200 dollars par mois, permet quant à lui une génération illimitée. Ces options sont utiles pour les professionnels ou les créateurs réguliers.

Les limites de la génération d’images

Attention, ChatGPT ne peut pas reproduire des photos réelles ou des événements précis pour des raisons de droits d’auteur. Par exemple, il est impossible de recréer une image historique ou une scène sportive célèbre. L’IA peut seulement proposer une interprétation artistique inspirée de l’émotion ou du style de l’événement. Cela garantit le respect des règles légales et évite les problèmes liés à l’utilisation d’images protégées.

Cette limite rappelle que l’outil est avant tout destiné à la création originale. Par conséquent, il peut exceller dans la production d’illustrations uniques, mais ne remplace pas une photo authentique. Les utilisateurs doivent donc l’aborder comme un partenaire créatif, capable de transformer des idées en visuels, plutôt que comme un outil de reproduction fidèle de la réalité.