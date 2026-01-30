Manga – La magie continue : tome 16 de Nina du royaume aux étoiles de Rikachi (Éditions Kazoku)

Fans de romance fantastique et de josei riche en émotions, réjouissez-vous : le seizième tome tant attendu du manga Nina du royaume aux étoiles (Hoshi Furu Ōkoku no Nina) de Rikachi est enfin disponible en France. En effet, il vient de paraître aux Éditions Kazoku !

Depuis sa première parution en français, Nina du royaume aux étoiles a su captiver un large public grâce à son univers palpitant, son héroïne courageuse et ses retournements de situation imprévisibles. L’histoire s’articule autour de Nina, une jeune orpheline mystérieuse. De façon marquante, elle se retrouve propulsée au cœur d’intrigues royales et de légendes anciennes.

Un volume 16 riche en tensions et révélations

Le tome 16 marque un tournant dramatique dans la série. Traquée par Asta et Ulvur, les princes jumeaux déterminés à exploiter ses capacités, Nina n’a d’autre choix que de fuir pour sauver sa vie. Par ailleurs, dans sa course effrénée, elle croise un allié inattendu porteur de vérités troublantes sur ses pouvoirs — et sur les mystères enfouis de son passé.

Ce nouvel opus promet des rebondissements intenses et une dose d’émotion plus forte que jamais. De plus, il approfondit le destin complexe de Nina et les enjeux politiques qui l’entourent.

Différentes éditions du manga pour tous les lecteurs

Pour cette sortie, plusieurs formats sont proposés :

Édition classique : parfait pour les lecteurs qui souhaitent simplement poursuivre l’aventure de Nina.

: parfait pour les lecteurs qui souhaitent simplement poursuivre l’aventure de Nina. Édition collector : un cadeau idéal pour les collectionneurs ! Ce coffret premium contient le tome 16 avec jaquette réversible à finition dorée. Il comprend aussi un calendrier perpétuel aux pages détachables transformables en ex-libris, ainsi qu’une cale en carton imprimée. Enfin, le tout est présenté dans un écrin élégant.

Un starter pack pour les nouveaux venus

Et ce n’est pas tout ! Pour celles et ceux qui n’ont pas encore plongé dans cet univers enchanteur, les Éditions Kazoku ont pensé à un starter pack regroupant les trois premiers tomes de Nina du royaume aux étoiles. Ce coffret, souvent appelé pack découverte, est l’occasion parfaite de se lancer dans la série à prix avantageux. De plus, il permet de comprendre dès le début les enjeux qui façonnent l’histoire de Nina.

Ce pack s’adresse autant aux lecteurs curieux qu’aux nouveaux fans séduits par l’anime ou l’engouement autour du manga.

Un saga a découvrir

La sortie du tome 16 de Nina du royaume aux étoiles est un événement majeur pour les amateurs de josei et de récits fantastiques en manga. Que vous soyez lecteur de longue date ou que vous envisagiez de découvrir la série à travers le starter pack des trois premiers tomes, il n’y a jamais eu de meilleurs moments pour embarquer dans cette aventure étoilée.