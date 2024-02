Manga – 365 days to the wedding : romance et rebondissements chez Mana Books !

Le manga « 365 Days to the Wedding » de Tamiki Wakaki, une comédie romantique pleine de charme et d’originalité. Il va prochainement paraitre en édition française par Mana Books, marquant une addition très sympa à leur catalogue. Cette série, qui a commencé sa publication au Japon en 2019 et s’est conclue en 11 volumes, tisse l’histoire de Rika et Takuya, deux collègues de travail timides dans une agence de voyage. Pour éviter une mutation professionnelle en Sibérie, ils conçoivent un plan pour se marier, bien qu’ils se connaissent à peine. Rika, avec sa passion pour la cartographie, et Takuya, un amoureux des chats, font face au défi de convaincre leur entourage de la véracité de leur engagement. Le premier tome sortira le 15 février 2024, opportunément en phase avec la Saint-Valentin, au prix de 7.95 €, promettant une aventure romantique à la fois touchante et humoristique.

365 days to the wedding, un manga rafraichissant

En plus de son succès en manga, l’histoire existe en série live-action. Récemment, des plans pour une adaptation anime ont été révélés. Cette attention médiatique accrue témoigne de la popularité et de l’attrait du manga. Il explore les thèmes de l’amour, des relations et de la quête personnelle pour le bonheur dans des circonstances peu conventionnelles.

L’annonce de l’adaptation anime, couplée avec l’introduction du manga sur le marché francophone par Mana Books, marque une étape significative dans la reconnaissance et l’appréciation de « 365 Days to the Wedding » comme une œuvre intéressante dans le monde du manga contemporain.

Les lecteurs français peuvent donc s’attendre à découvrir une histoire qui mêle habilement humour et émotion, offrant une perspective rafraîchissante sur les relations et les défis de la vie quotidienne. Avec son arrivée chez Mana Books, « 365 Days to the Wedding » est prêt à capturer le cœur d’un nouveau public, enrichissant le paysage du manga en France avec sa narrative captivante et ses personnages attachants.