Manga – Dark Gathering & Skeleton Double : un début d’année de qualité

L’année 2024 vient de commencer et les sorties manga sont multiples. Aujourd’hui, nous allons vous présenter deux sorties 2024. Dark Gathering de Kenichi Kondo parut aux éditions Mana Books. Seconde nouveauté Skeleton Double de Takaku Kondo aux éditions Kurokawa.

Dark Gathering : un nouveau manga surnaturel

Dark Gathering, un nouveau manga captivant qui a récemment fait son entrée sur la scène internationale, a fait une première impression remarquable avec la sortie de ses deux premiers tomes. Cette série, écrite et illustrée par Kenichi Kondo, plonge les lecteurs dans un monde où le surnaturel et le mystère se côtoient de manière fascinante.

L’histoire de Dark Gathering se concentre sur Keitaro Gentoga, un étudiant qui possède une capacité inhabituelle : il attire les fantômes. Après une série d’événements malheureux liés à cette capacité, Keitaro décide d’utiliser son don pour son avantage. Il rencontre Yayoi Hozuki, une mystérieuse jeune fille qui recherche des phénomènes surnaturels. Ensemble, ils explorent divers lieux hantés, cherchant des réponses tout en affrontant des défis surnaturels.

Les deux premiers tomes disponibles le 01 février 2024

Le premier tome de Dark Gathering introduit les lecteurs à cet univers unique, établissant les personnages principaux et le ton de la série. Ce tome met en place le cadre et les enjeux, tout en offrant suffisamment de mystère et d’action pour captiver les lecteurs. Les dessins de Kondo sont détaillés et expressifs, capturant habilement l’atmosphère sombre et parfois effrayante de l’histoire.

Le deuxième tome approfondit l’intrigue, en introduisant de nouveaux personnages et en développant davantage les antécédents et les motivations de Keitaro et Yayoi. Ce volume augmente le suspense et l’intensité de l’histoire, avec des révélations surprenantes et des tournants inattendus. Les interactions entre les personnages deviennent plus complexes, enrichissant l’histoire et ajoutant de la profondeur à l’univers de Dark Gathering.

Ce qui rend Dark Gathering particulièrement captivant, c’est sa capacité à mélanger habilement l’horreur, le mystère et des éléments de comédie. Kondo crée un équilibre entre les moments de tension intense et des interludes plus légers, permettant aux lecteurs de respirer tout en restant complètement immergés dans l’histoire.

En conclusion, les tomes 1 et 2 de Dark Gathering offrent un début prometteur pour une série manga qui semble destinée à captiver son public. Avec son mélange unique d’horreur, de mystère et d’humour, ainsi que des personnages intrigants et un scénario bien construit, Dark Gathering se positionne comme une série à suivre pour les amateurs de manga.

Skeleton double : un manga qui vous plonge dans le surnaturel

Un décès énigmatique secoue le quartier de Shinjuku ! Plongez dans l’univers de « Skeleton Double », le nouveau shônen mêlant paranormal, mystère et action. La scène débute avec le corps d’un homme suspendu dans les airs, un trou béant dans la poitrine, évoquant une fin aussi brutale qu’énigmatique.

Huit ans après ce tragique événement, Yodomi Arakawa, fils de la victime, parvient à retrouver un semblant de normalité dans sa vie. Mais tout bascule lorsqu’il reçoit un colis mystérieux destiné à son père. En l’ouvrant, il perd connaissance et se réveille dans un monde transformé…

« Skeleton Double » s’impose comme un manga shōnen de qualité, entraînant son jeune protagoniste dans une série d’aventures extraordinaires.

Créé par Tokaku Kondo, ce récit captivant s’articule autour de Yodomi qui, plusieurs années après la mort mystérieuse de son père, reçoit une tête parlante lui conférant d’incroyables pouvoirs, tout en le plongeant dans un danger inattendu.

Le premier tome introduit efficacement les personnages clés et esquisse un monde parallèle intrigant, qui se révèle peu à peu aux lecteurs. Les scènes de combat, fréquentes et spectaculaires, sont des moments clés du manga, alliant épique et impressionnant. Les pouvoirs variés des personnages enrichissent l’histoire, influençant tant les autres protagonistes que leur environnement, en particulier lors des combats.

Tokaku Kondo excelle dans la représentation de ces affrontements, grâce à un style de dessin et une mise en scène dynamiques. Les personnages, au design soigné, incarnent une diversité captivante et attachante.

La tête parlante, dotée d’une forte personnalité, suscite également la curiosité, laissant présager une évolution fascinante de sa relation avec Yodomi au fil de l’histoire.

Pour les amateurs de mangas d’action à la recherche d’originalité et de personnages charismatiques, « Skeleton Double » est une nouvelle série prometteuse offrant une expérience de lecture à la fois plaisante et captivante.