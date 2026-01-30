Actualités

Apple offre une mise à jour surprise aux anciens iPhone

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 30 janvier 2026
Temps de lecture 1 minute
Apple vient de déployer iOS 12.5.8 pour les iPhone 5s et iPhone 6. Ces modèles, lancés en 2013 et 2014, semblaient définitivement sortis du cycle des mises à jour. Pourtant, le 26 janvier 2026, la marque a choisi de prolonger leur compatibilité avec des services essentiels. Cette mise à jour ne propose pas de nouvelles fonctions, mais elle assure la continuité d’applications comme iMessage et FaceTime.

Une mise à jour qui prolonge la vie des anciens modèles d’iPhone

Apple a publié iOS 12.5.8 pour maintenir l’accès aux services de communication. Les utilisateurs d’iPhone 5s et 6 peuvent ainsi continuer à utiliser iMessage et FaceTime sans interruption. Attention, ce geste est exceptionnel dans l’industrie.

En effet, les smartphones dépassant dix ans sont rarement pris en charge. D’ailleurs, Apple avait arrêté les mises à jour de sécurité pour ces modèles en 2023. Le retour d’une nouvelle version en 2026 montre une volonté de prolonger la durée d’usage. Cela rassure les utilisateurs qui gardent encore ces téléphones comme appareils secondaires ou de secours.

Un nouveau regard sur la politique d’Apple

Cette mise à jour relance le débat sur la longévité des produits technologiques. Apple prouve qu’il peut soutenir ses anciens modèles bien au-delà des standards habituels. Dans un marché où les marques poussent au renouvellement rapide, ce choix apparaît comme une exception. Il montre que la firme peut privilégier la continuité des services plutôt que l’obsolescence programmée.

Même si l’iPhone 5s et l’iPhone 6 ne bénéficient plus des dernières innovations, ils restent fonctionnels pour les usages essentiels. Cette mise à jour rappelle que la valeur d’un smartphone ne se limite pas à ses performances, mais aussi à sa capacité à rester utile. Apple montre ainsi que ses produits peuvent durer plus longtemps que prévu.

