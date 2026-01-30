Test – Huawei Pura 80 Pro : La marque chinoise toujours dans la course

Aujourd’hui, on passe au crible le nouveau Huawei Pura 80 Pro. Nouveau capteur ultra-lumineux, processeur maison Kirin et design toujours aussi atypique : Huawei veut reprendre sa couronne de roi de la photo mobile. Sous le capot, l’expérience logicielle s’affine encore. Si l’absence des services Google reste le point noir pour certains, Huawei mise tout sur son écosystème HarmonyOS et une intégration hardware/software aux petits oignons pour séduire les technophiles. Un pari risqué, mais assumé avec une fiche technique qui ne fait aucun compromis, notamment sur la partie photo.

Unboxing

Côté packaging, Huawei joue la carte du premium sans fioritures. À l’ouverture, on tombe nez à nez avec le Pura 80 Pro, protégé par un film satiné. Bonne nouvelle pour les impatients : la marque ne suit pas la tendance du « boîtier vide » et fournit toujours un bloc de charge ultra-rapide, un câble USB-C et une coque de protection transparente. Une protection d’écran est également pré-installé sur le téléphone. C’est propre, efficace et prêt à l’emploi dès la sortie de boîte.

Design

Comme à son habitude, Huawei aime proposer des smartphones qui sortent de l’ordinaire. Avec le Pura 80 Pro on retrouve le module photo triangulaire. Dans cette version, il est encore plus imposant mais dispose toujours de 3 capteurs, mais nous reviendrons plus tard. À l’arrière, le revêtement en verre texturé offre une sensation unique au toucher, limitant drastiquement les traces de doigts tout en assurant une préhension solide. Le cadre en aluminium brossé vient parfaire cette esthétique luxueuse, confirmant que le constructeur ne lâche rien sur les finitions pour se démarquer de la concurrence.

Écran

Comme pour la partie appareil photo, que nous verrons juste après, l’écran n’est pas en reste. Avec sa diagonale de 6.8″ et sa dalle LTPO OLED (d’une résolution de 2848 × 1276 pixels), il offre un confort d’utilisation incroyable. Les 4 coins arrondis rajoutent une fluidité visuelle et une prise en main presque organique, faisant totalement oublier les bordures. La luminosité de pointe atteint des sommets. Garantissant une lisibilité parfaite même en extérieur. Tandis que la protection Kunlun Glass de nouvelle génération permettra d’assurer vos arrières contre les rayures ou les chocs.

Performances

Ce Huawei Pura 80 Pro est alimenté par le dernier processeur maison de la marque chinoise : le Kirin 9020. Un processeur huit cœurs, un classique désormais, qui sera accompagné par 12 Go de mémoire vive. À l’utilisation, tout est extrêmement fluide. On sent que Huawei a travaillé son OS maison, Harmony OS. Cette dernière offre une interface qui répond au doigt et à l’œil. Sur des logiciels de benchmark cependant on remarque que la concurrence est meilleure au jeu de la puissance brute. Ne vous inquiétez pas pour autant. Le Huawei 80 Pro reste un smartphone haut de gamme, avec un niveau de performances adéquates pour un usage de tous les jours. La fluidité est au rendez-vous, tout comme l’autonomie ou encore l’échauffement du smartphone, très réduit dans notre cas.

Appareil photo

La série des Pura est connue est reconnue pour la qualité de ses photos. Et le Pura 80 Pro ne déroge pas à la règle de sa lignée. Comme son petit frère, il dispose également de 3 capteurs. Le capteur principal ultra-lumineux de 50 mégapixels offrant une ouverture allant de F1.6 à F4.0 (de manière physique), un capteur ultra grand-angle de 40 MP ouvrant à F/2.2 ainsi qu’un capteur macro-téléphotographique de 48MP ouvrant à F/2.1. Le tout est drivé par le capteur Ultra Chroma afin d’améliorer la fidélité colorimétrique et de permettres aux 3 capteurs de se rapprocher le plus possible de la vision humaine en terme de couleurs.

J’ai profité d’un petit week-end à la montagne pour mettre à l’épreuve les capacités photographiques de ce smartphone. Et il faut le dire, j’ai été bluffé. Même en conditions de faible luminosité, le rendu est excellent. Que ce soit dans les détails, mais surtout dans les couleurs. En règle général, j’évite de zoomer lors de la capture de photo. Ici, j’ai été grandement surpris du rendu avec un zoom x2, voir même x3. Il est encore excellent, comme vous pouvez le voir sur la photo numéro 2. Les clichés de nuit ne sont pas en restes. Dans les grandes lignes, vous pourrez compter sans soucis sur votre Huawei Pura 80 Pro dans toutes les conditions. Il vous offrira toujours des clichés de qualité !

Conclusion

Au-delà du principal défaut, selon moi, de tout Huawei sortant de nos jours (à savoir l’absence de services Google), le Pura 80 Pro est un excellent smartphone. Il offre une expérience de navigation exceptionnelle, un design et des finitions excellentes ainsi qu’une qualité photo dans le top tiers du marché. Vous vous en doutez, cela s’accompagne d’un prix à la hauteur forcément. Ici, il faudra compter pas moins de 1014€, sur Amazon. Un prix élevé mais qui, je trouve, n’est pas aberrant au vu de la concurrence.

Produit disponible sur HUAWEI Pura 80 Pro 5G 12 Go/512 Go Noir (Glazed Black) Double SIM

Voir l'offre 1 014,99 €