WhatsApp lance une nouvelle fonctionnalité contre les hackers

Meta, propriétaire de WhatsApp, vient d’annoncer une nouvelle fonction baptisée « Strict Account Settings ». Ce mode de sécurité avancé vise à protéger les comptes contre des attaques numériques très ciblées. Il s’agit d’un outil pensé pour les journalistes, les personnalités publiques ou toute personne susceptible d’être la cible de cyberespionnage.

La nouvelle fonctionnalité de WhatsApp ressemble à un bouclier numérique

Strict Account Settings fonctionne comme un bouclier numérique. Une fois activé, il bloque les pièces jointes et les médias envoyés par des contacts inconnus. Il désactive aussi l’aperçu des liens et réduit les appels entrants provenant de numéros non enregistrés. L’expérience devient plus restrictive, mais elle offre une barrière supplémentaire contre les tentatives d’intrusion.

Cette approche rappelle le Lockdown Mode d’Apple ou l’Advanced Protection d’Android, qui privilégient la sécurité au détriment de certaines fonctionnalités. WhatsApp adopte ainsi une stratégie similaire pour répondre aux menaces croissantes de logiciels espions et de cyberattaques sophistiquées. Le but est d’offrir un environnement de communication plus sûr aux utilisateurs les plus vulnérables.

Une sécurité renforcée pour les utilisateurs ciblés

Meta précise que ce mode n’est pas destiné à tous les utilisateurs. Les conversations classiques restent protégées par le chiffrement de bout en bout, déjà actif par défaut sur WhatsApp. Par ailleurs, la fonction Strict Account Settings s’adresse surtout aux personnes qui manipulent des informations sensibles ou qui sont exposées à des risques accrus.

Le déploiement de cette fonctionnalité se fera progressivement dans le monde entier. Les utilisateurs pourront l’activer directement dans les paramètres de confidentialité de l’application. En ajoutant cette couche de protection, WhatsApp confirme son engagement à défendre la vie privée et à anticiper les menaces numériques les plus complexes.