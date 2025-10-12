TUTO – Comment connecter plusieurs enceintes Google Home ?

Les enceintes Google Home sont devenues des alliées incontournables pour ceux qui souhaitent transformer leur maison en espace connecté. Grâce à leur compatibilité avec de nombreux appareils et leur capacité à répondre à la voix, elles offrent une expérience fluide et intuitive. Mais saviez-vous qu’il est possible de connecter plusieurs enceintes Google Home en même temps pour créer un système audio multiroom ou améliorer la gestion de votre maison intelligente ? Dans ce tutoriel, nous vous expliquons pourquoi et comment connecter plusieurs enceintes Google Home.

Pourquoi connecter plusieurs enceintes Google Home en simultané ?

Connecter plusieurs enceintes Google Home permet de créer un système audio multiroom. Cela signifie que vous pouvez diffuser la même musique dans toutes les pièces de la maison ou choisir un son différent pour chaque espace. Cette configuration est idéale pour les familles, les soirées ou les moments de détente. De plus, elle offre une immersion sonore complète, sans avoir besoin d’acheter du matériel coûteux.

Et ce n’est pas tout. En reliant plusieurs enceintes, vous pouvez aussi utiliser la fonction de diffusion vocale. Elle permet d’envoyer un message à tous les haut-parleurs de la maison, comme un interphone moderne. C’est pratique pour appeler les enfants à table, rappeler une tâche ou simplement communiquer sans crier.

Améliorer la reconnaissance vocale et le contrôle domotique

Un réseau d’enceintes bien réparti dans la maison améliore la détection des commandes vocales. Plus précisément, chaque enceinte peut capter votre voix plus facilement, même si vous êtes éloigné ou dans une autre pièce. Le système reconnaît l’appareil le plus proche et répond avec précision. Cela rend l’interaction plus naturelle et plus efficace, surtout dans les grands espaces ou les maisons à plusieurs niveaux.

En plus de la reconnaissance vocale, les enceintes Google Home permettent de contrôler les objets connectés. Vous pouvez allumer les lumières, régler la température ou lancer une playlist depuis n’importe quelle pièce. Chaque enceinte devient alors un point de commande pour votre maison intelligente. Cette flexibilité vous offre un contrôle total, sans avoir à sortir votre téléphone ou à vous déplacer.

Quels appareils sont compatibles avec la fonction multiroom ?

Pour créer un groupe d’enceintes, il faut utiliser des modèles compatibles avec Google Home. Cela inclut les enceintes Google Home classiques, les Nest Mini de deuxième génération, les Home Mini de première génération, les Home Max et les Nest Audio. Les écrans connectés comme le Nest Hub sont aussi compatibles, tout comme certains téléviseurs et enceintes avec Google Cast intégré.

Il est également possible d’ajouter des périphériques de diffusion comme les Chromecast, Chromecast Audio ou les lecteurs Google TV. Ces appareils peuvent être intégrés dans le groupe pour diffuser du son ou du contenu. L’essentiel est que tous les appareils soient connectés au même réseau Wi-Fi et liés au même compte Google. Cela garantit une synchronisation fluide et une gestion centralisée.

Les étapes à suivre pour créer un groupe d’enceintes Google Home

Pour connecter plusieurs enceintes, commencez par ouvrir l’application Google Home sur votre smartphone ou tablette. Assurez-vous que tous vos appareils sont connectés au même réseau Wi-Fi et associés à votre compte Google. Dans l’application, accédez aux paramètres, puis à la section « Appareils, groupes et salles ».

Par la suite, sélectionnez « Groupes de haut-parleurs » et appuyez sur « Créer un groupe de haut-parleurs ». Cochez les appareils que vous souhaitez inclure dans le groupe. Une coche apparaîtra ensuite à côté de chaque enceinte sélectionnée. Appuyez sur « Suivant », donnez un nom à votre groupe, puis validez en appuyant sur « Enregistrer ». Vous pouvez maintenant diffuser du son sur l’ensemble des enceintes en un seul geste.

Modifier ou supprimer un groupe d’enceintes facilement

Si vous souhaitez modifier un groupe existant, ouvrez à nouveau l’application Google Home. Par la suite, accédez aux paramètres, puis à « Groupes de haut-parleurs ». Puis, sélectionnez le groupe que vous voulez modifier et appuyez sur « Sélectionner les appareils ». Vous pouvez alors ajouter ou retirer des enceintes selon vos préférences. Une fois les changements effectués, appuyez sur « Enregistrer ».

Pour supprimer un groupe, suivez les mêmes étapes jusqu’à la sélection du groupe concerné. Appuyez ensuite sur « Supprimer le groupe » et confirmez en appuyant sur « Supprimer ». Cette opération est rapide et ne supprime pas les appareils eux-mêmes, seulement leur regroupement. Par conséquent, vous pouvez recréer un groupe à tout moment selon vos besoins.

Et voilà, vous savez désormais comment connecter plusieurs enceintes Google Home. Pour aller plus loin, découvrez également comment synchroniser vos onglets Safari sur tous vos appareils Apple grâce à iCloud Tabs.