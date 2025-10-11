Higer autocars électriques : une avancée remarquable à Busworld Europe

Le marché des autobus évolue rapidement, surtout avec l’arrivée de l’électrique. À Busworld Europe en Belgique, Higer a surpris tout le monde. Le constructeur chinois a dévoilé ses nouveaux autocars électriques V, pensés pour l’Europe. Cette innovation vise à transformer le transport en commun et à montrer la force de la Chine dans la mobilité verte.

Higer présente la nouvelle série d’autocars électriques V

Lors du salon, les regards étaient braqués sur la série V de Higer. Ce lancement n’est pas anodin. Trois nouveaux modèles électriques sont proposés pour répondre aux besoins du marché européen. Ces bus couvrent des longueurs de 8 à 14 mètres pour s’adapter à toutes les utilisations. Grâce à un travail de recherche de trois ans, la série V combine confort, technologie de pointe et adaptabilité. Les opérateurs de transport bénéficieront de bus plus économiques, intelligents et pratiques.

Les innovations marquantes de la gamme électrique pour l’Europe

La nouvelle série V brille par ses innovations. Parmi elles :

Un cockpit intelligent pour opérer avec facilité.

Une conception modulaire 3D qui optimise l’espace intérieur.

Une technologie de contrôle avancée pour plus de sécurité.

Ces bus s’adaptent à plusieurs usages : scolaire, tourisme, urbain ou interurbain. En plus, Higer assure un solide réseau d’après-vente dans toute l’Europe. Cela garantit la tranquillité d’esprit aux clients sur le long terme.

L’engagement de Higer pour la mobilité durable et intelligente

Higer ne se contente pas de fabriquer des bus. La marque mise sur l’électrification depuis des années. Après les bus Azure en 2019 et FENCER f1 en 2023, la série V prouve ce savoir-faire. La marque veut entraîner toute l’industrie vers des pratiques plus durables. Elle encourage aussi la création de standards internationaux pour la mobilité électrique.

Avec la série V, Higer pose un nouveau jalon dans l’innovation des transports. Ces autocars électriques montrent la volonté du constructeur d’offrir des solutions modernes, fiables et écologiques. À l’avenir, Higer entend bien continuer à accompagner la révolution des transports publics en Europe. Le secteur du bus électrifié a trouvé un acteur majeur.

