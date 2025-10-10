Craquez pour les offres exceptionnelles Realme : performances et économies garanties !

Realme marque la rentrée avec des offres fracassantes sur toute sa gamme de smartphones. Déjà reconnue pour ses appareils offrant le meilleur rapport qualité-prix, la marque innove encore. Tous ses modèles affichent la certification énergétique A, preuve de leur engagement écologique. Avec des réductions atteignant jusqu’à 300€, difficile de résister à l’envie de changer de smartphone. L’offre s’adresse aussi bien aux étudiants, aux parents qu’aux seniors.

Des offres pour tous les besoins… et tous les budgets

Que vous cherchiez un smartphone haut de gamme ou un modèle plus accessible, Realme pense à tout le monde. La star de cette rentrée, le GT 7 Pro équipé d’un processeur Snapdragon 8 Elite, passe sous la barre des 700€ sur Amazon. Son petit frère, le GT 7T, séduit avec son design racé, sa batterie géante de 7000mAh et son processeur Dimensity 8400-MAX. Lui aussi subit une belle ristourne : seulement 426,99€ !

Pour ceux qui souhaitent un smartphone récent sans exploser le budget, le tout nouveau C71 passe déjà à 149,99€ chez Leclerc et Boulanger. Un téléphone au design premium, équipé d’une batterie longue durée de 6000mAh et 8Go de RAM… Un combo rare à ce prix-là !

Des téléphones malins pour la famille

Vous cherchez un premier téléphone pour votre ado ? Ainsi, le Note 60 démarre à seulement 79,99€ pour la version 64Go chez Leclerc, ou à 99,99€ pour la version 128Go dans la plupart des enseignes. De fait, c’est la solution idéale pour équiper les plus jeunes ou un membre de la famille qui a simplement besoin de l’essentiel.

La rentrée apporte aussi son lot de nouveautés. Depuis le 26 août, le Note 70T fait son apparition chez Carrefour, avec deux versions : la 256Go à 119,99€ en avant-première (« early bird »), et la 128Go à 99,99€. Ces modèles représentent, selon Realme, le meilleur rapport puissance-prix pour cette gamme.

En résumé, Realme frappe fort pour cette rentrée : il y a un smartphone pour tous les profils et toutes les envies, à prix cassé. Retrouvez le tableau complet des offres et des liens pour ne rien louper.

Et vous, comptez-vous profiter de ces promos pour changer de téléphone ? Partagez vos envies et vos bons plans dans les commentaires, et faites tourner l’info autour de vous !