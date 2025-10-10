Precisely Data Integrity Suite : une avancée majeure pour des données fiables

Precisely Data Integrity Suite évolue pour révolutionner la gestion des données d’entreprise. Grâce à ses nouvelles mises à jour, elle associe étroitement le Master Data Management (MDM) à la gouvernance des données. Ces évolutions rendent les données plus fiables, visibles et exploitables par toutes les équipes métiers. Découvrons comment cette suite innovante peut transformer la gestion des données et booster la performance des entreprises.

Intégration du MDM et de la gouvernance au sein de Precisely Data Integrity Suite

La dernière mise à jour de la Precisely Data Integrity Suite permet désormais de lier MDM et gouvernance des données en un seul endroit. Les équipes peuvent connecter chaque information à des politiques, des objectifs, et des mesures stratégiques. Cela renforce la conformité et la responsabilisation au sein de l’organisation.

Les utilisateurs accèdent désormais à un catalogue unique de données de référence. Ce système facilite la découverte, l’interprétation et l’utilisation des données les plus critiques. Pour les entreprises, il devient simple de faire confiance à leurs données et de les aligner sur leurs priorités.

Une interface modernisée pour simplifier l’adoption des solutions

Precisely propose une interface utilisateur modernisée, claire et intuitive. Le nouveau design du tableau de bord et des listes de référentiels offre une navigation facile.

Cette interface harmonisée avec les autres solutions de la suite encourage l’adoption et l’intégration rapide des pratiques de gouvernance. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’un environnement fluide qui encourage la collaboration.

Améliorer la visibilité et la conformité grâce à une gestion unifiée des données

Grâce à une consolidation unique, les entreprises renforcent visibilité et conformité.

Un catalogue centralisé rassemble toutes les métadonnées, favorisant une compréhension partagée.

rassemble toutes les métadonnées, favorisant une compréhension partagée. Des descriptions d’actifs alimentées par l’IA augmentent la productivité.

augmentent la productivité. Le suivi du retour sur investissement et de la conformité devient plus simple.

Fini les feuilles de calcul éparses : tout démarre directement dans EnterWorks.

Ces bénéfices sont décisifs pour des secteurs comme la santé, l’industrie, les services financiers ou le retail, où la rigueur réglementaire prime.

Pour résumer, la Precisely Data Integrity Suite combine désormais MDM, gouvernance et interface moderne pour des données plus accessibles, fiables et actionnables. Cette évolution offre une réponse forte aux enjeux de conformité et d’IA, tout en simplifiant la vie des équipes. Les entreprises peuvent ainsi tirer le meilleur parti de leurs données, gagner en confiance et accélérer leur transformation digitale.

