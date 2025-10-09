Sublimez votre écoute : l’innovation Audio-Technica séduit les audiophiles

Depuis plus de 60 ans, Audio-Technica s’impose comme une référence en matière d’audio haut de gamme. Aujourd’hui, la marque japonaise met les petits plats dans les grands avec une série de nouveautés, de la platine vinyle ultra haut de gamme jusqu’aux écouteurs nomades. Découvrez le meilleur de l’innovation et de l’artisanat japonais à travers les dernières annonces.

AT-LPA2 : la platine vinyle ultime d’Audio Technica

Audio-Technica dévoile la AT-LPA2, une platine pensée pour les audiophiles les plus exigeants. Son châssis en haute densité de 30 mm et un plateau massif de 20 mm limitent les résonances. Ainsi, la restitution sonore gagne en pureté. L’entraînement par courroie s’appuie sur un capteur optique de précision qui contrôle la vitesse de rotation à 33 1/3 et 45 tr/min. Une mécanique de précision, doublée d’une cellule AT-OC9XEN à bobine mobile et diamant elliptique, pour une expérience d’écoute vraiment haut de gamme.

Côté bras, on retrouve du carbone, un VTA ajustable et un mécanisme antipatinage au petit oignon. La AT-LPA2 se distingue aussi par son look très moderne grâce à son acrylique transparent. À retrouver en distribution sélective, notamment chez Son-Vidéo, au tarif musclé de 1 999 €.

ATH-ADX3000 : l’excellence sonore artisanale

Fabriqué à la main dans les ateliers de Machida à Tokyo, le casque ATH-ADX3000 promet une écoute naturelle et sans distorsion. À l’intérieur, des transducteurs de haute qualité restituent fidèlement chaque nuance. Le confort, tout comme la finition, reste une priorité avec un design sobre et racé. Comptez 999 € pour accéder à cette pièce d’exception.

Des nouveautés Audio technica pour tous les usages et budgets

Les amateurs de vinyle à la recherche de nouvelles cellules trouveront leur bonheur avec la série AT-VMx. Avec trois modèles (AT-VM500x, 600x, 700x), Audio-Technica vise large. L’utilisation du cuivre PCUHD® améliore nettement la profondeur des basses et la richesse sonore. Les prix débutent à 119 €.

Côté mobilité, les écouteurs ATH-CKS30TW+ offrent une immersion sonore impressionnante, des basses profondes et 20 heures d’autonomie, tout en intégrant la réduction de bruit active, le tout pour 99 €.

Des envies de simplicité ? La plaine AT-LP70XBT lit vos 33 et 45 tours, tout en se connectant en Bluetooth aux enceintes stéréo AT-SP3X. La platine est proposée à 249 € et les enceintes à 199 €.

Enfin, pour les créateurs de contenus et les home-studistes, le casque ATH-R30x mise sur la neutralité sonore et un confort durable pour seulement 99 €.

Des modèles alléchants, des technologies de pointe et un design soigné : les nouveautés Audio-Technica confirment la marque japonaise dans son rôle de leader. Que pensez-vous de cette nouvelle gamme ? N’hésitez pas à partager votre avis ou vos envies dans les commentaires !