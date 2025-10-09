La fibre optique au Royaume-Uni progresse grâce à un accord fort

La fibre optique au Royaume-Uni connaît une impulsion majeure grâce à un partenariat renforcé. STL, expert en solutions optiques, et Netomnia, leader du secteur, unissent à nouveau leurs forces. Ensemble, ils s’engagent à accélérer le déploiement d’un réseau ultra-performant pour faciliter la vie connectée de millions d’utilisateurs britanniques.

STL et Netomnia : un partenariat stratégique renforcé

Le partenariat entre STL et Netomnia s’intensifie pour répondre aux besoins croissants en connectivité. Avec près de vingt ans d’expérience en Europe, STL apporte son expertise technique. Netomnia, de son côté, continue d’étendre l’un des principaux réseaux de fibre optique du pays. Cette collaboration vise à créer un réseau futuriste, fiable et économique, prêt à relever tous les défis numériques.

Des solutions FTTH innovantes pour accélérer les déploiements

STL fournit à Netomnia des solutions FTTH de bout en bout. Cela inclut des câbles à fibres optiques très avancés, pensés pour la performance. Les réseaux FTTH permettent d’offrir une connexion internet jusqu’à dix gigabits par seconde. Grâce à ces innovations, le rythme de construction atteint déjà plus d’un million de locaux par an. Netomnia dessert actuellement 2,8 millions de locaux, avec un objectif de cinq millions d’ici 2027.

Réduction des coûts et impact environnemental positif

Une priorité du partenariat est de baisser le coût total de possession. Les nouveaux câbles STL réduisent la section moyenne de 20%. Ainsi, ils améliorent l’utilisation des conduits tout en permettant un soufflage plus efficace. Cela diminue la consommation de matériaux et l’empreinte carbone du déploiement. Par ces solutions durables, l’impact sur l’environnement est bien moindre, un atout pour la planète.

En conclusion, le renforcement du partenariat entre STL et Netomnia change la donne pour la fibre optique au Royaume-Uni. Avec plus de connectivité, moins de coûts et un souci écologique affirmé, ce tandem porte haut l’innovation. Le futur des réseaux britanniques s’annonce rapide, fiable et respectueux de l’environnement. Ce projet profitera bientôt à des millions de foyers et entreprises à travers le pays.

