Révolution IA : Samsung sublime votre quotidien Galaxy avec puissance et sécurité

Samsung continue de renforcer son écosystème Galaxy avec l’arrivée de deux nouveaux produits phares : le Galaxy S25 FE et la série Galaxy Tab S11. Grâce à l’intégration poussée de l’IA via One UI 8, le géant coréen promet ici de révolutionner notre quotidien numérique, autant côté smartphone que tablette.

Nouvelles fonctionnalités IA embarquées

Avec le Galaxy S25 FE, Samsung place la barre très haut sur l’intelligence artificielle. Le smartphone embarque Galaxy AI et son lot d’outils créatifs. On retrouve notamment Retouches Génératives, permettant d’effacer les éléments gênants sur une photo sans effort, ainsi que le Ralenti Instantané pour sublimer n’importe quel moment vidéo. La combinaison du capteur frontal 12 MP et du moteur ProVisual assure des selfies nets, même en basse luminosité.

Côté usage quotidien, Galaxy AI introduit des assistances utiles comme Gemini Live qui analyse votre environnement pour mieux vous conseiller – par exemple, quand vous ne savez pas comment vous habiller à l’étranger. De plus, la fonction Now Bar apporte infos et notifications clés directement sur l’écran verrouillé. Et pour la sécurité, Knox Enhanced Encrypted Protection isole vos données personnelles grâce à une technologie de chiffrement avancée.

Performances et design soignés au rendez-vous

Sous le capot, Samsung n’a pas lésiné sur la technique. Processeur Exynos 2400, batterie 4900 mAh accompagnée de la charge rapide 45W, chambre à vapeur agrandie pour éviter les surchauffes… rien n’est laissé au hasard pour garantir puissance et autonomie aux utilisateurs exigeants. L’écran Dynamic AMOLED 2X 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz promet une immersion visuelle de haut vol.

Le design reste fidèle à la gamme avec son cadre en Aluminium Armor et des lignes élégantes. Samsung assure également sept ans de mises à jour système et sécurité, promettant une expérience pérenne. À noter, l’offre de lancement propose 6 mois d’accès gratuit à Google AI Pro et une version 256 Go jusqu’au 18 septembre, pour les premiers acheteurs.

Galaxy Tab S11 : l’outil mobile de la productivité

La nouvelle Galaxy Tab S11 Ultra et sa version standard misent elles aussi sur l’IA et la polyvalence. La série affiche une finesse record tout en boostant la puissance et la productivité grâce à des outils comme Samsung DeX amélioré et un S Pen repensé. Gérer ses tâches pro ou créatives, annoter ou dessiner, tout devient plus simple et rapide, même en déplacement.

Avec ce cru 2024, Samsung signe un virage total vers une expérience mobile dopée à l’IA, sans jamais sacrifier la puissance ni la sécurité. Par ailleurs, que pensez-vous de ces nouveaux fleurons Galaxy ? Enfin, dites-nous en commentaire si l’un de ces modèles vous tente ou mieux encore, partagez l’article pour en débattre autour de vous !