ChatGPT s’associe à Spotify pour créer des playlists sur mesure

OpenAI continue d’enrichir les fonctionnalités de ChatGPT en intégrant des services populaires directement dans son interface. Justement, Spotify rejoint la liste des applications compatibles. Les utilisateurs peuvent ainsi générer des playlists personnalisées en quelques échanges. Cette collaboration marque une avancée dans l’expérience musicale assistée par intelligence artificielle, avec un assistant capable de comprendre les goûts et les envies en temps réel.

ChatGPT peut adapter votre playlist Spotify en fonction de votre humeur

Grâce à cette intégration, il suffit désormais de discuter avec ChatGPT pour obtenir une playlist Spotify sur mesure. Par exemple, l’utilisateur peut décrire son humeur, une activité ou un style musical. Puis, l’IA se charge de créer une sélection adaptée. Une requête comme « Je veux une playlist pour me concentrer au travail » ou « Des musiques douces pour le soir » déclenche automatiquement la création d’une liste cohérente, directement accessible dans Spotify.

Cette fonctionnalité repose sur les capacités conversationnelles de ChatGPT. Celui-ci analyse effectivement les préférences exprimées et les traduit en recommandations musicales pertinentes. L’expérience est fluide, intuitive et ne nécessite aucune connaissance technique.

Une nouvelle étape dans l’interaction entre IA et services du quotidien

L’arrivée de Spotify dans ChatGPT s’inscrit dans une stratégie plus large d’OpenAI. L’entreprise souhaite transformer son assistant en plateforme capable d’interagir avec des applications tierces. Après Canva, Expedia ou Instacart, c’est au tour de la musique de bénéficier de cette intelligence contextuelle. De ce fait, l’utilisateur reste dans une seule interface, mais peut piloter plusieurs services à la fois. Et ce, simplement par la parole ou le texte.

Par ailleus, cette évolution ouvre la voie à une personnalisation plus poussée des usages numériques. ChatGPT devient un véritable compagnon digital, capable de comprendre les envies, de proposer des solutions et d’agir concrètement. Pour les amateurs de musique, c’est une manière nouvelle et ludique de découvrir des titres, sans passer par des recherches manuelles.