Guidepoint360 : une avancée majeure pour la prise de décision fiable

Guidepoint360 centralise l’expertise humaine et l’IA pour faciliter la décision.

Guidepoint lance Guidepoint360, une plateforme innovante qui centralise la puissance de l’intelligence artificielle et l’expérience humaine. Cette nouveauté vise à aider les entreprises à mieux exploiter la connaissance des experts. Grâce à cette solution, il devient plus facile de décider et d’avancer rapidement.

Une plateforme qui centralise expertise humaine et intelligence artificielle

Guidepoint360 rassemble tout le contenu important de Guidepoint sur une seule interface. Les utilisateurs accèdent à plus de 1,75 million de conseillers et à plus de 60 000 transcriptions d’entretiens avec des experts. Cette centralisation permet de gagner du temps et d’éviter de chercher des réponses partout. En combinant IA et expertise humaine, Guidepoint promet de réduire les informations inutiles et d’accélérer la prise de décision.

Les fonctionnalités innovantes de Guidepoint360 au service des décideurs

Parmi les nouvelles fonctionnalités, la plateforme propose :

  • Des échanges directs avec les experts de son vaste réseau
  • Un accès rapide à la bibliothèque de transcriptions d’entretiens
  • Des recherches assistées par AskGP, un assistant IA

AskGP peut extraire et résumer des informations en citant toujours ses sources. Ainsi, les décideurs gagnent en efficacité et en fiabilité. Plus besoin de douter de la qualité des réponses : tout est directement vérifiable.

AskGP : l’assistant conversationnel qui accélère la prise de décision

Grâce à AskGP, il suffit de poser une question pour recevoir une réponse structurée, sourcée et facile à comprendre. L’assistant IA respecte les normes de conformité en vigueur, ce qui rassure les professionnels. En quelques clics, les équipes peuvent passer d’une interrogation à une décision bien informée, avec rapidité.

Pour résumer, Guidepoint360 représente une vraie avancée dans la gestion de l’information professionnelle. En réunissant l’IA et l’expertise humaine, Guidepoint aide clients et décideurs à avancer plus vite et à prendre de meilleures décisions. Cette plateforme marque un tournant pour tous ceux qui souhaitent anticiper les changements et réussir leurs projets avec confiance.

