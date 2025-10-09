Test – ZiiGaat x Hangout.Audio Odyssey 2 : La rencontre du raffinement et de la précision sonore

Le monde des écouteurs intra-auriculaires n’a jamais été aussi dense. Entre les IEM audiophiles à plusieurs centaines d’euros et les modèles plus accessibles, rares sont ceux qui trouvent le bon équilibre entre technicité, musicalité et confort.

Avec les Odyssey 2, nés de la collaboration entre ZiiGaat et Hangout.Audio, ce pari semble pourtant relevé. Un design soigné, une signature sonore équilibrée et une conception premium promettent une expérience à la hauteur des attentes des mélomanes exigeants.

Un design pensé pour durer

Dès le déballage, les Odyssey 2 imposent une certaine prestance. Chaque paire est unique : la faceplate en résine artisanale arbore des reflets profonds, rappelant les tourbillons d’une galaxie. L’ensemble repose sur une coque en aluminium usinée avec soin, donnant une impression de robustesse sans sacrifier la légèreté.

Le câble détachable 4 brins en cuivre plaqué argent inspire confiance, d’autant qu’il est livré avec deux connecteurs interchangeables (3,5 mm et 4,4 mm), de quoi satisfaire aussi bien les audiophiles nomades que les utilisateurs d’amplis portables.

Dans la main comme à l’oreille, le produit dégage une vraie impression de sérieux. Rien ne sonne creux ou fragile : on sent que le duo ZiiGaat/Hangout.Audio a travaillé chaque détail.

Une architecture hybride maîtrisée

Sous la belle façade, les Odyssey 2 cachent une configuration ambitieuse :

1 transducteur dynamique de 10 mm à membrane bio-cellulose pour les basses,

de 10 mm à membrane bio-cellulose pour les basses, 3 balanced armatures Knowles, dont deux pour le médium et une pour l’aigu.

Cette combinaison n’a rien d’inhabituel dans le monde des IEM haut de gamme, mais ici, elle est parfaitement exploitée. L’idée est simple : obtenir une restitution naturelle, riche et précise, sans verser dans l’excès analytique.

L’impédance de 20 ohms et la sensibilité de 105 dB assurent une excellente compatibilité avec la plupart des sources audio. Même un smartphone moderne, couplé à un bon DAC USB, pourra en tirer tout le potentiel.

Une scène sonore large et vivante

Dès les premières notes, on sent que les Odyssey 2 ne cherchent pas à en mettre plein la vue. Le son s’installe avec une belle aération, une scène large et une image stéréo d’une précision rare dans cette gamme de prix.

Les instruments respirent, les voix trouvent leur place, et la musique coule avec une évidence naturelle.

Les amateurs de détails subtils seront comblés : chaque réverbération, chaque souffle, chaque vibration d’instrument se dévoile avec douceur. On perçoit la texture des cordes, la chaleur d’un piano ou la tension d’une guitare électrique sans jamais tomber dans la froideur.

Des graves profonds mais contenus

Le driver dynamique bio-cellulose fait des merveilles. Les basses descendent bas, très bas même, avec un impact contrôlé et une subtilité rare.

L’Odyssey 2 n’est pas un écouteur “basshead”, mais il offre ce qu’il faut de puissance pour donner de la matière à la musique. Le grave n’envahit jamais le médium : il soutient, il porte, il ancre.

Sur un titre comme Billie Eilish – Everything I Wanted, les infra-basses vibrent avec justesse, sans jamais masquer la voix. L’équilibre est là, et c’est précisément ce qui fait la différence entre un tuning “fun” et une approche audiophile bien pensée.

Un médium naturel et expressif

Le cœur du spectre est traité avec soin. Les voix sont pleines, les instruments acoustiques sonnent vrais, et les guitares bénéficient d’un grain organique très plaisant.

ZiiGaat et Hangout.Audio ont choisi de ne pas trop creuser les médiums, ce qui permet de conserver une signature neutre mais chaleureuse, parfaite pour une écoute longue durée.

Sur Norah Jones – Don’t Know Why, la restitution est d’une limpidité remarquable. On sent la présence de l’artiste, cette proximité émotionnelle qui fait oublier le matériel. C’est souvent à ce niveau que se joue la magie d’un bon IEM.

Des aigus clairs, sans fatigue auditive

C’est probablement l’une des plus belles réussites de ces Odyssey 2 : des aigus aérés, détaillés mais jamais agressifs.

Les cymbales filent haut, les harmoniques s’étendent avec finesse, et même à fort volume, aucune dureté ne vient troubler l’expérience.

Le travail des balanced armatures Knowles se fait sentir : on retrouve la brillance et la précision de cette technologie. Résultat : un haut du spectre vivant, mais fluide et agréable. Même après plusieurs heures, aucune fatigue auditive ne se manifeste.

Confort et usage au quotidien

Malgré une forme légèrement volumineuse, les Odyssey 2 se logent parfaitement dans l’oreille. Leur ergonomie universelle assure un bon maintien, même lors de longs trajets ou d’écoutes prolongées.

La mousse et les embouts silicone fournis permettent d’adapter le fit à chaque oreille, garantissant une isolation passive plus que correcte.

En mobilité, ils se montrent très agréables : pas de câble microphonique, pas de gêne particulière. Leur signature légèrement en “V équilibré” permet d’apprécier aussi bien les musiques calmes que les morceaux plus dynamiques.

Conclusion sur les écourteurs Odyssey 2

Les ZiiGaat x Hangout.Audio Odyssey 2 s’imposent comme une belle surprise dans le segment des IEM à moins de 300 €.

Leur son équilibré, leur fabrication soignée et leur confort d’écoute en font un choix de premier ordre pour les amateurs de fidélité et de musicalité.

Ils ne cherchent pas à impressionner, mais à servir la musique. Et c’est bien là leur plus grande qualité : la justesse avant la démonstration.