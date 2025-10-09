Eightco Holdings lance avec succès sa série vidéo et vise 800M WLD

Eightco Holdings, une société innovante dans le secteur des actifs numériques, multiplie les initiatives marquantes. Son objectif ? Améliorer la vérification d’identité à l’ère de l’intelligence artificielle. Récemment, Eightco a dévoilé une nouvelle série vidéo et une feuille de route ambitieuse autour du projet Worldcoin (WLD).

Lancement de la série vidéo « message du président » chez eightco

Eightco Holdings a introduit une série vidéo mensuelle intitulée « Message du président ». Cette initiative permet à Dan Ives, président de la société, de partager sa vision sur l’avenir du jeton Worldcoin et l’importance de la vérification d’identité numérique. Le contenu est conçu pour informer et mobiliser la communauté autour des projets majeurs de l’entreprise.

Ambitions d’eightco holdings : acquisition de 800 millions de wld

L’objectif d’Eightco est clair : acquérir 800 millions de jetons WLD pour soutenir son projet phare. Actuellement, l’entreprise a déjà vérifié plus de 17 millions d’individus via le réseau World. Elle prévoit de passer la barre des 100 millions de vérifications d’ici un an. Cette mission audacieuse s’inscrit dans l’initiative « Power of Eight », qui vise une preuve d’humanité mondiale.

Worldcoin et la preuve d’humanité à l’ère de l’ia

Avec l’essor des contenus générés par l’intelligence artificielle, la nécessité de prouver l’identité humaine devient pressante. Worldcoin apporte une réponse avec World ID, un outil d’authentification universelle unique. L’ambition est de faire de cette solution une référence pour les gouvernements, les entreprises, mais aussi la fintech et les jeux en ligne. Eightco Holdings positionne Worldcoin comme l’infrastructure du futur pour la preuve d’humanité.

En conclusion, Eightco Holdings avance à grands pas dans la révolution de l’identité numérique. Grâce à sa stratégie centrée sur Worldcoin et ses initiatives audacieuses comme le « Message du président », l’entreprise cherche à bâtir un nouveau standard mondial. Ce pari sur l’authentification humaine pourrait redéfinir notre rapport à l’identité à l’ère de l’IA. Il sera intéressant de suivre l’évolution de ces projets dans les prochains mois.

