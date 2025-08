Test – Kiwi Ears Allegro Pro & Altruva : la chaîne audiophile portable par excellence

Dans un marché audio saturé de références souvent interchangeables, Kiwi Ears prend le contrepied avec une vision claire : proposer des produits pensés par des audiophiles, pour des audiophiles, sans jamais compromettre la qualité. En témoigne cette association inattendue mais hautement cohérente entre deux nouveautés de la marque. Le Kiwi Ears Allegro Pro est un dongle DAC/Amp compact. Le Kiwi Ears Altruva est un casque audio dynamique open-back au positionnement résolument audiophile. Deux produits conçus séparément, mais qui prennent tout leur sens une fois combinés.

Allegro Pro : puissance de poche et précision numérique

Le Kiwi Ears Allegro Pro se présente sous la forme d’un dongle USB-C minimaliste. Il est conçu pour remplacer avantageusement les puces audio intégrées souvent médiocres des smartphones, tablettes ou ordinateurs portables. Compact, sans câble inutile, il s’insère directement dans un port USB-C et propose une double sortie audio : 3,5 mm single-ended et 4,4 mm balanced.

Sous sa coque discrète, l’Allegro Pro cache une électronique sérieuse, avec deux puces d’amplification Sabre ES9603 offrant jusqu’à 170 mW de puissance en 4,4 mm. Cela permet d’alimenter la majorité des casques et IEM du marché, y compris les modèles à faible sensibilité. Sa restitution est volontairement neutre, sans signature exagérée, afin de servir le matériel auquel il est connecté. On retrouve également un petit bouton de sélection de mode permettant de basculer entre trois profils DSP (Music, Game, Movie), signalés par un code couleur LED RGB.

Ce que l’on retient surtout, c’est sa transparence. L’Allegro Pro ne cherche pas à flatter l’oreille, mais à délivrer un signal propre, détaillé et fidèle, avec une gestion exemplaire des basses fréquences. Sa séparation stéréo est très équilibrée. Il s’agit ici d’un outil avant tout précis, idéal pour les audiophiles en déplacement ou les créateurs de contenu exigeants.

Altruva : une immersion ouverte et naturelle

Face au DAC, voici le casque. Le Kiwi Ears Altruva marque une grande première pour la marque : il s’agit de son tout premier casque circum-aural open-back, et pas n’importe lequel. Ici, pas d’approche marketing clinquante, mais une construction sérieuse autour d’un transducteur dynamique de 50 mm à large bande. Le tout est encapsulé dans un châssis soigneusement usiné. Il combine une imitation bois, acier inoxydable traité PVD et coussinets épais en cuir vegan, pour un confort optimal et une esthétique haut de gamme.

Sur le plan sonore, le Altruva propose une signature neutre avec une légère chaleur dans le bas-médium. Surtout, il offre une scène sonore vaste et réaliste, typique des casques ouverts. On retrouve une très belle aération, un bon sens de l’espace et une gestion précise du spectre sonore. C’est tout ce qu’on attend d’un casque taillé pour les écoutes longues et immersives.

Grâce à son impédance de 32 ohms et sa sensibilité de 98 dB, il est facilement exploitable avec des sources portables. Cependant, il révèle tout son potentiel une fois couplé à un DAC/Amp digne de ce nom. C’est là que l’Allegro Pro entre en scène.

Une combinaison parfaitement pensée

Ce qui rend cette paire si intéressante, c’est leur complémentarité naturelle. D’un côté, l’Allegro Pro fournit un signal stable, puissant, et sans coloration. De l’autre, l’Altruva exploite cette base propre pour délivrer un son riche, vivant, mais contrôlé, sans excès ni fatigue auditive.

Le dongle DAC/Amp permet de libérer pleinement le potentiel du casque, en assurant une alimentation propre et constante, y compris en sortie 4,4 mm symétrique. Le résultat : un niveau de détail supérieur, une dynamique mieux maîtrisée, et une meilleure séparation instrumentale.

En déplacement, cette association reste compacte : le dongle tient dans une poche, le casque se range dans un sac. En sédentaire, elle se transforme en chaîne d’écoute audiophile mobile. Cela est idéal pour travailler du son ou simplement s’immerger dans ses albums préférés sans passer par un amplificateur de bureau imposant.

Pour qui, et pour quoi faire ?

Allegro Pro :

Parfait pour les utilisateurs de smartphones haut de gamme sans prise jack

Solution idéale pour les laptops de bureau au son médiocre

Convient aux IEMs comme aux casques de moyenne impédance

À glisser dans une poche pour des écoutes haute qualité à tout moment

Altruva :

Idéal pour les amateurs de musique classique, jazz ou acoustique

Confortable pour de longues sessions d’écoute à la maison

Scène large pour les jeux narratifs et les films

Très bon choix pour la réalisation de mixs, de montage ou de mastering léger

Détails techniques

Produit Kiwi Ears Allegro Pro Kiwi Ears Altruva Type Dongle DAC/Amp USB-C Casque dynamique open-back Sorties audio 3,5 mm unbalanced / 4,4 mm balanced Câble détachable 3,5 mm TRS Puissance Jusqu’à 170 mW (4,4 mm) Sensibilité : 98 dB / Impédance : 32 ohms Signature sonore Neutre, analytique, sans coloration Naturelle, équilibrée, scène aérée Prix indicatif Environ 59 € Environ 79 € à 89 € selon revendeur

Conclusion : Kiwi Ears, l’expérience audiophile, à emporter

Avec le Kiwi Ears Allegro Pro et le Kiwi Ears Altruva, la marque livre une combinaison à la fois sobre, cohérente et terriblement efficace. Ici, pas de gadgets ni de promesses marketing : simplement deux produits conçus pour se parler, pour travailler ensemble, et pour offrir une expérience sonore haut de gamme à un tarif incroyablement compétitif.

Que vous soyez audiophile débutant à la recherche de votre premier setup sérieux, ou utilisateur avancé en quête d’un combo portable fiable, ce duo coche toutes les cases. Une synergie rare, qui mérite d’être saluée.

