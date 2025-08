La sécurité agentique IA : une avancée majeure pour la cybersécurité

Dans un monde où les menaces numériques évoluent chaque jour, la sécurité agentique IA s’impose comme une réponse innovante. DXC Technology et 7AI s’associent pour transformer les opérations de cybersécurité grâce à l’intelligence artificielle. Ce nouveau partenariat promet de repenser la gestion de la sécurité pour les entreprises du monde entier.

Une révolution en cybersécurité avec la sécurité agentique IA

Avec ce nouvel accord, DXC Technology et 7AI lancent le Agentic Security Operations Center. Cette plateforme intègre des agents IA autonomes à chaque étape de la sécurité. Les agents prennent en charge l’ingestion des alertes, l’investigation et la remédiation. Grâce à leur autonomie, ils offrent une couverture accrue ainsi qu’une vitesse de réponse inégalée.

Les agents IA représentent une avancée majeure. Ils gèrent les tâches fastidieuses qui occupaient autrefois les analystes humains. Ainsi, le triage des alertes et la gestion des incidents deviennent plus rapides et plus précis. Ces outils permettent d’éviter les erreurs et de diminuer les faux positifs. Désormais, les analystes gagnent du temps et peuvent se concentrer sur les décisions stratégiques.

Les avantages mesurables pour les entreprises et les analystes

Les bénéfices sont nombreux et concrets :

Réduction des coûts opérationnels grâce à moins de travail manuel

grâce à moins de travail manuel Économie de milliers d’heures d’analyse chaque année

d’analyse chaque année Diminution notable des fausses alertes

Réponse aux incidents accélérée pour une meilleure protection

pour une meilleure protection Adaptation en temps réel face aux menaces nouvelles

En 2025, la plateforme de 7AI aurait déjà permis d’économiser 11,2 millions de dollars aux équipes de sécurité à travers le monde.

Le partenariat entre DXC Technology et 7AI symbolise une étape décisive dans l’évolution de la sécurité agentique IA. Les entreprises bénéficient d’une protection plus rapide, fiable et économique. L’intelligence artificielle, désormais au cœur de la cybersécurité, permet aux équipes de se concentrer sur l’essentiel : la gestion des vraies menaces, aujourd’hui et demain.

