Marvel Tōkon: Fighting Souls se fait parler de lui lors de l’EVO 2025 : voici tout ce que l’on sait ! 

Révélé lors du State of Play de Sony en juin 2025, Marvel Tōkon: Fighting Souls s’annonce comme une véritable révolution pour le genre Tag Battle. Malheureusement, on n’avait presque rien à se mettre sous la dent, hormis quelques visuels et des courtes séquences vidéo. Arc System a bien sûr entendu la demande de sa communauté, et décide enfin de dévoiler quelques mécaniques de son prochain jeu de combat 4v4 inédit.

Marvel Tōkon: Fighting Souls, du 4v4 jamais vu

Si tout le monde a redouté un gameplay inaccessible dû au format 4v4 de Marvel Tōkon: Fighting Souls, la dernière vidéo du studio Arc System Works a immédiatement calmé les ardeurs. Au cœur du gameplay trône donc l’Assemble System, un concept de match par équipes de 4 personnages avec une seule barre de vie partagée. À l’ouverture, il y a deux combattants dans l’arène. Les deux suivants rejoignent le combat progressivement, non pas par choix direct, mais via des événements clés : une projection réussie, un wall break, ou encore la perte d’un round.

Chaque arrivée de renfort augmente votre jauge de vie maximale et libère de nouvelles capacités d’assistance, rendant chaque transition stratégique. Cette approche impose une gestion collective de l’équipe, à la fois défensive et offensive.

Et en parlant de rôles, Marvel Tōkon: Fighting Souls propose trois archétypes polyvalents. Chaque personnage peut être assigné à l’un des trois rôles d’assist :

Shooter (projectile frontal),

Vertical (anti-air),

Assault (intervention rapprochée).

Ces assists sont adaptables selon la position dans l’équipe, renforçant ainsi la diversité tactique et les possibilités d’attaque combinée.

Accessibilité et technicité main dans la main

Marvel Tōkon: Fighting Souls a également été pensé pour s’adresser aussi bien aux vétérans qu’aux néophytes. On a alors les commandes classiques avec les habituels motion inputs, ainsi que des boutons d’action simplifiées permettant à chacun d’exécuter les attaques spéciales avec seulement une touche directionnelle et un bouton spécifique.

Cependant, petit bémol : si vous choisissez d’utiliser la commande simplifiée pour vos coups spéciaux, ceux-ci infligeront légèrement moins de dégâts. Certes, cela ne gâchera pas votre match, mais en compétitif, vous risquez de ne pas finir la barre de vie de votre adversaire. Et on le sait : un pixel de point de vie peut tout changer.

Le déroulé du combat repose sur trois jauges principales :

Vital Gauge : jauge de vie unique partagée par l’équipe,

: jauge de vie unique partagée par l’équipe, Assemble Gauge : permet des actions comme les guard cancels, switch combos ou attaques en tag,

: permet des actions comme les guard cancels, switch combos ou attaques en tag, Skill Gauge : alimente les coups EX, super et attaques ultimes, avec la possibilité de les enchaîner façon « hyper combo ».

À cela s’ajoute une mobilité fluide héritée des classiques d’ArcSys : double saut, dash aérien, launchers, et même changement de personnage en plein combo ou en situation défensive (tag défensif).

Marvel Tōkon: Fighting Souls est actuellement jouable en version démo à l’EVO 2025. Six personnages sont déjà disponibles : Captain America, Iron Man, Storm, Ms. Marvel, Star-Lord et Doctor Doom.

Ne manquez pas les explications des développeurs sur les nombreux autres détails du jeu dans la vidéo ci-dessous :