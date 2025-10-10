Chubb Travel Pro, l’assurance digitale qui simplifie la vie des voyageurs

Vous partez bientôt à l’étranger ? Protégez votre voyage en choisissant la nouvelle assurance digitale Chubb Travel Pro. Lancée lors du World Aviation Festival à Lisbonne, cette solution repense l’assurance voyage pour répondre aux nombreux imprévus rencontrés par les voyageurs.

Une assurance voyage innovante et totalement digitale

Chubb Travel Pro est une assurance digitale intégrée directement au moment de la réservation, que ce soit via une agence de voyage en ligne ou une compagnie aérienne. Cette solution innovante propose une expérience fluide sans démarches compliquées. Fini les formulaires ou les appels interminables : tout se gère en quelques clics. Grâce à la technologie de Chubb Studio, la souscription et la gestion des sinistres deviennent simples, rapides et accessibles à tous.

Des garanties personnalisées pour chaque imprévu du voyage

Chaque voyageur a des besoins différents. Travel Pro l’a bien compris et propose des garanties flexibles :

Couverture pour les retards de vol, même de quelques minutes

Indemnisation pour retard ou perte de bagages, avec suivi en temps réel

Assistance médicale immédiate et remboursement rapide

Garantie météo en cas de perturbations dues aux conditions climatiques

Ces options s’adaptent à chaque type de voyage, que vous partiez en vacances ou pour le travail.

Un processus de remboursement simplifié et automatisé

Avec Chubb Travel Pro, oublier les attentes. Le processus de remboursement est entièrement automatisé. En cas d’imprévu, l’indemnisation est rapide, que vous choisissiez des miles aériens, un virement, un e-bon ou une carte virtuelle. Plus besoin de fournir des justificatifs à rallonge : la gestion se fait en toute sérénité, directement depuis votre smartphone ou ordinateur.

Chubb mise sur la technologie et la personnalisation pour révolutionner l’assurance voyage. Travel Pro simplifie chaque étape et rassure les voyageurs face aux imprévus. Avant de partir à l’aventure, pensez à cette nouvelle solution pratique et rapide, adaptée à vos besoins. Pour voyager l’esprit tranquille, Chubb Travel Pro s’impose comme un choix moderne et efficace.

