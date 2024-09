Découvrez la nouvelle sonnette Reolink: Sécurité avancée

Reolink, leader dans les solutions de sécurité intelligentes, dévoile sa nouvelle sonnette à piles 2K 4MP. Cette innovation offre une vue de la tête aux pieds au format 1:1, visant à révolutionner la sécurité domestique. Découvrons ensemble ses principales caractéristiques et atouts.

Caractéristiques innovantes de reolink battery doorbell

La Reolink Battery Doorbell est unique. Elle combine une résolution 2K 4MP super HD avec un rapport d’aspect 1:1. Cette conception permet une visibilité de la tête aux pieds. De plus, la technologie de vision nocturne avancée garantit des images claires de jour comme de nuit. Ce dispositif intègre aussi une détection intelligente. Il reconnaît les personnes, les véhicules et les colis, et envoie des alertes instantanées en cas d’activité suspecte.

Installation simple et compatibilité étendue

L’installation de la Reolink Battery Doorbell est pensée pour être facile. Pas besoin d’expertise technique : en quelques minutes, tout est prêt. La sonnette est aussi personnalisable, avec des options de carillon adaptables. Elle s’intègre facilement avec Reolink Chime, Alexa Echo Show et Google Assistant. Grâce à une batterie rechargeable de 7 000 mAh, cette sonnette peut fonctionner jusqu’à cinq mois. Elle peut aussi être branchée au câblage existant pour une alimentation continue.

Connectivité wifi double bande fiable

La connectivité est un autre point fort de la Reolink Battery Doorbell. Elle est équipée d’une connexion Wifi bibande à 5 GHz et 2,4 GHz. La bande 2,4 GHz assure une couverture étendue, idéale pour les sonnettes situées à l’extérieur de la maison. En revanche, la fréquence 5 GHz permet des vitesses de réseau plus rapides, garantissant une transmission efficace des données.

Stockage local sans frais mensuels

Cette sonnette propose un stockage local fiable sans frais mensuels. Elle supporte les cartes microSD jusqu’à 256 Go. En cas de coupure de courant ou d’interruption du réseau, les enregistrements restent en sécurité. De plus, avec le Reolink Home Hub, la capacité de stockage peut être étendue jusqu’à 1 To. Ainsi, les utilisateurs peuvent garder des preuves vidéo cruciales, notamment pour les forces de l’ordre ou les réclamations d’assurance.

En résumé, la nouvelle Reolink Battery Doorbell est une solution complète pour améliorer la sécurité domestique. Avec une installation simple, une connectivité fiable et un stockage sécurisé sans frais supplémentaires, elle répond parfaitement aux besoins des utilisateurs modernes. Pour plus d’informations, visitez le site de Reolink.

