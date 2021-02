Google Assistant est désormais disponible sur les Macbook

Publicité

Dans l’univers du numérique et des technologies qui l’accompagne, il n’y a pas que les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft). De petites startups essaient de se faire une place en portant des projets, parfois très ambitieux. C’est le cas des développeurs de l’application macOS qui permet désormais une interaction entre le Google Assistant et les Mac. Un portage qui devrait ravir plus d’un, dont notamment les utilisateurs de Siri sur les PC d’Apple.

Le portage du Google Assistant sur Mac

On sait que Google a toujours été hostile à l’idée d’ouvrir son assistance vocale à d’autres systèmes d’exploitation différents d’Android. Mais, la Firme de Mountain View vient de se voir proposer une application qui permet à son Google Assistant d’interagir avec macOS, Windows ou encore Linux sur Smartphone, tablette ou PC Mac. Il s’agit de Google Assistant Unofficial Desktop Client qui n’est en réalité qu’une reprise de l’Assistant Vocal Google dans sa version intégrée sur ChromeOS. Pour rester en phase avec le mode par défaut des Mac, l’application s’ouvre en mode Dark ou Light. Une fois ouverte, elle offre les possibilités d’interaction, soit par écrit ou en oral avec le Google Assistant. Il faudra par la suite patienter quelques secondes, le temps de l’analyse de la demande, avant l’affichage des informations sur votre écran.

Des résultats pas sans limites

Certains utilisateurs des macOS auraient déjà essayé la nouvelle application. Ces derniers attestent de sa similarité avec le client officiel. Mais, il est impossible de se connecter à un compte Google. En plus, la configuration au démarrage ne serait pas du niveau des débutants. Les développeurs ayant conçu se portage ont tout même prévu des aides pour faciliter l’apprentissage. Des tutoriels ont été réalisés à cet effet. Ils présentent même des guides pour effectuer l’installation depuis des consoles signées Google.

