Google mis à l’amende en France pour des classements d’hôtels

Google vient de se voir infliger une lourde amende en France. La Firme de Mountain View est accusée de tromperie à l’endroit des internautes sur l’annotation des hôtels de l’hexagone. L’entreprise aurait, elle-même, attribuée des notes aux hôtels français, en violation des règles régissant le domaine d’attribution d’étoiles sur le territoire. Google aurait reconnu son tord et accepté de payer l’amende.

Google sanctionné financièrement par les instances françaises

Pour une présumée mauvaise notation en étoiles aux hôtels français en 2019, sur sa plateforme, Google devra payer une amende financière s’élevant à plus du million d’euros. C’est la sanction que lui aurait infligé par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) de France. En effet, la Firme de Mountain View avait élaboré à sa guise, un système d’annotation étoilée décrivant la qualité de plusieurs grands hôtels de France. Une action qui est en désaccord avec la législation française en la matière. La seule instance habilitée à établir le classement officiel des hostelleries nationales est « Atout France ». Le pire est que la publication de ces notes aurait induit de nombreux internautes en erreur dans leur jugement.

La firme compte bien payer l’amende

Mis sous enquête depuis près de deux (02) ans, Google a été fixé sur les aboutissements des contrôles lancés par la DGCCRF. Le géant américain de l’électronique devra s’acquitter d’une amende d’un peu plus d’un million d’euros. Un montant qui pourrait être jugé modeste au vu, non seulement du pouvoir économique de Google, mais aussi de l’ampleur des dommages et préjudices causés. Deux applications de Google (Google search et Maps) téléchargées par des millions de français seraient à la base de cette mauvaise évaluation des prestations des hôtels. On pourrait donc dire que Google s’en sort bien. D’ailleurs la Firme de Mountain View en a conscience. Elle accepte donc payer l’amende et ne compte pas faire appel.

