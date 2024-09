Audio-Technica révèle l’édition limitée audacieuse : ATH-M50xLAB & M50xBT2LAB conçus par les fans !

Le célèbre fabricant d’équipements audio, Audio-Technica, revient sur le devant de la scène. En effet, il lance une édition limitée de ses populaires casques ATH-M50x et ATH-M50xBT2. Baptisée édition LAB, cette édition spéciale résulte d’une collaboration intense. Ainsi, elle est née de l’engagement entre la marque et sa communauté passionnée de mélomanes et de technophiles.

Les fans prennent les commandes

Pour la première fois, Audio-Technica donne carte blanche à ses fans les plus fidèles. Ils ont ainsi déterminé l’apparence de son produit phare. Ils ont lancé le processus en janvier 2024. La communauté a pu proposer et voter pour des couleurs personnalisées pour les casques en utilisant le hashtag #MyM50x2024 sur les réseaux sociaux. Un régal de diversité et d’audace à la hauteur de la réputation d’Audio-Technica.

Après l’évaluation par un jury d’experts des milliers de participations, c’est la conception signée par Sergio Gamarra, un DJ bolivien, qui a gagné les cœurs des fans. En effet, son idée créative propose une combinaison chic de bleu, orange et gris, représentant la confiance, l’énergie et l’élégance. Par conséquent, ces couleurs sont maintenant présentes sur l’édition limitée de l’ATH-M50xLAB.

L’ATH-M50xLAB et ATH-M50xBT2LAB d’ Audio-Technica : Plus qu’un simple casque

Au-delà de la nouvelle palette de couleurs, l’ATH-M50xLAB et ATH-M50xBT2LAB d’Audio-Technica restent toujours synonymes de qualité de son exceptionnelle. Le modèle filaire offre une expérience inégalée aux plus exigeants des professionnels audio, tandis que le modèle Bluetooth offre le même son de qualité studio dans une solution sans fil. De plus, l’utilisateur peut même personnaliser les réglages d’EQ du casque grâce à l’application Audio-Technica Connect.

Avec ces nouvelles éditions, Audio-Technica continue à offrir des expériences sonores immersives et personnalisées à des mélomanes du monde entier. En effet, l’ATH-M50xLAB est la toute première édition spéciale limitée conçue et sélectionnée par les fans, faisant de cette initiative un pas novateur pour la marque.

Est-ce que cette nouvelle combinaison de couleurs vous fait de l’œil ? Les ATH-M50xLAB (filaire) et ATH-M50xBT2LAB (sans fil) d’Audio-Technica seront disponibles à partir du 3 septembre 2024, aux prix de 189 €TTC et 219 €TTC respectivement. Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce duo coloré et audacieux !