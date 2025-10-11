SKEMA Business School dévoile un ambitieux plan pour un avenir durable

SKEMA Business School lance UNVEIL, son plan stratégique 2025-2030. Ce projet ambitieux vise à transformer l’enseignement supérieur. L’objectif est de révéler les talents et d’amplifier l’impact global de l’école. Découvrez comment SKEMA veut réinventer l’éducation et accompagner les nouvelles générations.

Les quatre axes du plan stratégique UNVEIL de SKEMA Business School

Le plan UNVEIL repose sur quatre piliers majeurs : SEEK, COMMIT, BUILD et GROW. Chacun apporte une dimension essentielle à la transformation de l’école.

SEEK : mise sur l’intelligence artificielle pour repenser l’apprentissage.

: mise sur l’intelligence artificielle pour repenser l’apprentissage. COMMIT : engagement sociétal et environnemental renforcé.

: engagement sociétal et environnemental renforcé. BUILD : investissements pour améliorer les infrastructures et l’expérience étudiante.

: investissements pour améliorer les infrastructures et l’expérience étudiante. GROW : ambition internationale avec l’ouverture de nouveaux campus.

Ce plan est le fruit d’une concertation avec toutes les parties prenantes de l’école. Il redéfinit l’expérience des étudiants, des professeurs et des collaborateurs.

Un engagement fort pour des futurs durables et responsables

Avec COMMIT, SKEMA se mobilise pour un avenir plus durable. Des projets ambitieux comme Move for Good et AI for Accelerating Impact sont lancés. L’objectif ? Soutenir 150 startups à impact d’ici 2030. De plus, un Observatoire mondial de l’Impact mesurera les résultats concrets de ces actions.

L’école veut être un acteur actif sur chaque territoire où elle est présente. Un business hub renforcera les liens entre entreprises, alumni et la communauté SKEMA.

Des investissements massifs et une expansion internationale

SKEMA investit 150 millions d’euros pour transformer ses campus en véritables lieux d’excellence. Grâce au centre d’innovation de Montréal, tous les sites bénéficieront de la même qualité d’apprentissage. L’expansion continue avec l’arrivée de nouveaux campus à Dubaï, en Inde et en Australie d’ici 2030.

En parallèle, la création de la School of Professional Studies répondra aux besoins de formation à distance et certifiante des professionnels, partout dans le monde.

Avec UNVEIL, SKEMA Business School affiche une ambition claire pour 2030 : accueillir 16 000 étudiants, 250 professeurs et atteindre 250 millions d’euros de budget. Ce plan stratégique marque un tournant pour l’école, qui veut conjuguer excellence académique, ouverture sociale et impact mondial. SKEMA s’impose ainsi comme un leader innovant de l’éducation supérieure à l’échelle internationale.

