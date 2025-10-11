Actualités

SKEMA Business School dévoile un ambitieux plan pour un avenir durable

il y a 2 minutesDernière mise à jour: 11 octobre 2025
Temps de lecture 1 minute
SKEMA Business School présente UNVEIL, son plan stratégique 2025-2030.

SKEMA Business School lance UNVEIL, son plan stratégique 2025-2030. Ce projet ambitieux vise à transformer l’enseignement supérieur. L’objectif est de révéler les talents et d’amplifier l’impact global de l’école. Découvrez comment SKEMA veut réinventer l’éducation et accompagner les nouvelles générations.

Les quatre axes du plan stratégique UNVEIL de SKEMA Business School

Le plan UNVEIL repose sur quatre piliers majeurs : SEEK, COMMIT, BUILD et GROW. Chacun apporte une dimension essentielle à la transformation de l’école.

  • SEEK : mise sur l’intelligence artificielle pour repenser l’apprentissage.
  • COMMIT : engagement sociétal et environnemental renforcé.
  • BUILD : investissements pour améliorer les infrastructures et l’expérience étudiante.
  • GROW : ambition internationale avec l’ouverture de nouveaux campus.

Ce plan est le fruit d’une concertation avec toutes les parties prenantes de l’école. Il redéfinit l’expérience des étudiants, des professeurs et des collaborateurs.

Un engagement fort pour des futurs durables et responsables

Avec COMMIT, SKEMA se mobilise pour un avenir plus durable. Des projets ambitieux comme Move for Good et AI for Accelerating Impact sont lancés. L’objectif ? Soutenir 150 startups à impact d’ici 2030. De plus, un Observatoire mondial de l’Impact mesurera les résultats concrets de ces actions.

L’école veut être un acteur actif sur chaque territoire où elle est présente. Un business hub renforcera les liens entre entreprises, alumni et la communauté SKEMA.

Des investissements massifs et une expansion internationale

SKEMA investit 150 millions d’euros pour transformer ses campus en véritables lieux d’excellence. Grâce au centre d’innovation de Montréal, tous les sites bénéficieront de la même qualité d’apprentissage. L’expansion continue avec l’arrivée de nouveaux campus à Dubaï, en Inde et en Australie d’ici 2030.

En parallèle, la création de la School of Professional Studies répondra aux besoins de formation à distance et certifiante des professionnels, partout dans le monde.

Avec UNVEIL, SKEMA Business School affiche une ambition claire pour 2030 : accueillir 16 000 étudiants, 250 professeurs et atteindre 250 millions d’euros de budget. Ce plan stratégique marque un tournant pour l’école, qui veut conjuguer excellence académique, ouverture sociale et impact mondial. SKEMA s’impose ainsi comme un leader innovant de l’éducation supérieure à l’échelle internationale.

Lisez notre dernier article tech : ChatGPT s’associe à Spotify pour créer des playlists sur mesure

il y a 2 minutesDernière mise à jour: 11 octobre 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de La Rédaction

La Rédaction

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

Crisis24 AiiA propose aux dirigeants des rapports stratégiques clairs et sécurisés.
Crisis24 AiiA : l’IA offre un avantage décisif aux dirigeants
il y a 4 heures
honor-magic-v5
Révolutionnaire : HONOR Magic V5, la puissance IA qui sublime vos photos et votre productivité
il y a 5 heures
AhP-Tech dévoile ses innovations en sécurité quantique lors d’un sommet à Londres.
AhP-Tech : une percée positive pour la sécurité quantique mondiale
il y a 6 heures
Mophie lance le Max Charging Stand : la station de charge parfaite pour AirPods Max et AirPods Pro
Rechargez avec élégance : simplicité et plaisir pour vos AirPods
il y a 7 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page