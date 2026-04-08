Découvrez la puissance GXTrust : performance et confort assurés

Face à l’explosion de la création de contenu et à l’évolution des usages numériques, GXTrust frappe fort. La marque vient d’annoncer une nouvelle gamme d’accessoires destinée aussi bien aux gamers passionnés qu’aux créateurs exigeants, sans oublier ceux qui jonglent entre le bureau et la maison. Au menu : microphones professionnels, souris gaming stylées et souris sans fil ultra-mobiles. De quoi répondre à toutes les envies et besoins.

Des microphones Emita II pour des créations audio impeccables

Avec ses micros Emita II, Trust vise les streamers, podcasters et autres passionnés de son. Plus besoin de s’y connaître en audio ! Les microphones embarquent une capsule à condensateur de 16 mm et un mode cardioïde, ce qui garantit une prise de voix ultra précise et limite les bruits de fond. Par ailleurs, Trust équipe ses modèles de filtres anti-pop et anti-vent, ainsi que d’une structure métallique robuste montée sur un système antivibrations. En résumé, le rendu audio s’annonce propre, loin des grésillements amateur.

Deux versions existent pour s’adapter à chaque usage : le Emita II sur pied pour la stabilité et le Emita II+ monté sur bras pour encore plus de flexibilité. Côté prix, il faudra compter respectivement 79,99 € et 89,99 €. Une proposition accessible pour qui veut monter en gamme facilement.

Felox+ : la souris gaming qui allie réactivité et design

GXTrust ne laisse pas les joueurs sur la touche. Les nouvelles souris Felox+ débarquent en version filaire et sans fil pour satisfaire tous les profils. La Felox+ Dual sans fil brille avec son capteur allant jusqu’à 12 000 DPI, sa double connectivité (2,4 GHz ou Bluetooth) et une autonomie d’environ 40 heures, histoire de tenir la distance lors des longues sessions. De son côté, la version filaire offre une réactivité maximale grâce à son taux d’interrogation élevé.

Dans les deux cas, Trust promet confort et personnalisation : boutons programmables, éclairage LED et grips latéraux optimisent la prise en main. Les prix, eux, restent doux : 24,99 € pour la Felox+ filaire et 29,99 € pour la Dual sans fil. De quoi égayer n’importe quel setup.

Seron Slim : la solution mobile et responsable pour le bureau

Enfin, la Seron Slim cible ceux qui veulent conjuguer productivité et mobilité. Cette souris ultra-fine séduit par sa molette hyperscroll en métal, ses clics silencieux et sa gestion multi-appareils. Grâce à elle, on bascule d’un ordinateur à l’autre en un clin d’œil, et son autonomie de 3 mois rassure pour les déplacements.

En prime, Trust soigne l’environnement : la Seron Slim utilise des matériaux recyclés. Proposée à 24,99 €, elle coche toutes les cases pour un usage quotidien malin et responsable.

En résumé, GXTrust propose une gamme complète pour créer, jouer et travailler sans compromis. Vous avez repéré votre prochain accessoire ? N’hésitez pas à partager vos impressions ou à réagir en commentaire !