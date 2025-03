Apple : la nouvelle version de Siri ne sortira pas de sitôt

Ces dernières années, l’intelligence artificielle est devenue un enjeu majeur pour les géants de la tech. Si, de leur côté, Google et Amazon avancent d’un bon pas, on ne peut pas en dire autant d’Apple. Alors que la firme à la pomme promettait une révolution avec une nouvelle version de Siri, il se trouve que cette révolution est encore loin d’être prête.

Une réunion confidentielle au sujet de Siri a fuité

Selon un rapport interne, les tests de Siri sont encore loin de répondre aux attentes. Pour le moment, l’assistant vocal ne fonctionnerait correctement que dans 65 à 80% des cas, ce qui est encore très loin d’être suffisants. Pire encore, lors d’une réunion confidentielle chez Apple, le directeur de Siri, Robby Walker, déclare que les retards sur les fameuses fonctionnalités IA de l’assistant sont un fiasco.

Mark Gurman, qui a eu accès à l’enregistrement, avance que pour Robby Walker, Apple s’est mise dans une situation maladroite en vendant du rêve avant d’avoir un produit fini. Il pointe également du doigt le département marketing qui a promu ces nouveautés dans des pubs et campagnes télévisés en 2024. John Gruber, analyste et fan d’Apple, est même allé jusqu’à dire que l’entreprise a menti en diffusant de fausses démos.

Apple parviendra-t-elle à sortir de cette impasse ?

En d’autres termes, Apple vit une situation de crise. Malgré tout, tout n’est pas perdu. Robby Walker et d’autres responsables chez Apple prennent la situation au sérieux et semblent être à pied d’œuvre pour pouvoir répondre aux attentes des utilisateurs concernant Siri. Pour le moment, il n’est pas sûr que la nouvelle version de Siri soit prête avec la sortie de l’iOS 19 prévue cette année. D’ici là, l’entreprise propose néanmoins à ses utilisateurs de découvrir une version non aboutie d’Apple Intelligence qui sortira en début avril 2025.