Apple : Siri se prépare à rivaliser avec ChatGPT !

Depuis des années, Siri vous accompagne discrètement sur vos appareils Apple. Mais face à l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle comme ChatGPT, Apple passe à la vitesse supérieure. L’entreprise travaille sur un modèle de langage IA qui pourrait transformer l’expérience utilisateur.

Une refonte ambitieuse : Siri va changer pour de bon !

Apple ne se contente plus d’améliorer Siri par petites touches. Selon Bloomberg, une nouvelle version surnommée « LLM Siri » est en cours de développement. Inspirée des grands modèles de langage (Large Language Models, en anglais), cette refonte promet une interaction bien plus naturelle et fluide.

Dès 2026, Siri pourrait comprendre le contexte de vos demandes avec une précision inédite. Imaginez poser une question liée à un document ouvert ou à votre historique de navigation, et obtenir une réponse personnalisée en quelques secondes. En intégrant des données provenant d’applications Apple comme Notes, Mail ou Messages, l’assistant pourra fournir des réponses qui collent parfaitement à vos besoins.

Apple mise aussi sur une meilleure intégration des « App Intents ». Ce système permettra aux applications tierces de dialoguer avec Siri de manière encore plus fluide. Résultat : une interaction optimisée entre vos applications préférées et votre assistant.

La stratégie d’Apple : avancer lentement, mais sûrement

Contrairement à ses concurrents comme Google ou Samsung, qui ont déjà intégré des fonctionnalités IA avancées, Apple adopte une stratégie plus prudente. Craig Federighi, vice-président senior d’Apple, a récemment confirmé que la firme veut proposer une technologie parfaitement aboutie. Il évoque une vision où Siri serait « un véritable compagnon conversationnel, capable de comprendre et d’anticiper les besoins des utilisateurs ».

Le déploiement de ces nouveautés s’étalera progressivement. Les premières annonces sont prévues en 2025, avec un lancement officiel pour iOS 19 en 2026. Cependant, Apple pourrait encore ajuster ce calendrier. Par ailleurs, certaines régions, comme l’Union européenne, devront patienter davantage en raison des réglementations strictes autour de l’IA.