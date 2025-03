Navee : Des performances incomparables en trottinette

Dans le monde de la micromobilité, une nouvelle ère débute. NAVEE, acteur majeur de l’e-mobilité, a récemment dévoilé ses nouvelles trottinettes électriques lors d’un événement à Paris. Ces innovations visent à redéfinir la mobilité personnelle grâce à une technologie de pointe et des performances incomparables.

Les ST3 Pro et ST3 : Un bond en avant pour les trottinettes électriques

La série ST3 s’avère être une véritable révolution dans le domaine des trottinettes électriques. Equipées de la suspension Quadruple Polymer Damping Arm™, une première mondiale, ces trottinettes garantissent une conduite fluide en toutes circonstances. Le modèle ST3 Pro impressionne avec un moteur de 1 350W en puissance de crête, permettant d’affronter des pentes jusqu’à 15 % à plus de 25 km/h sans perte de vitesse grâce à des algorithmes de moteur intelligents.

L’autonomie n’est plus un souci : avec une portée de 75 km, la ST3 Pro assure une liberté totale pour les trajets urbains ou les aventures nature. De son côté, la ST3 privilégie l’accessibilité tout en offrant une expérience dynamique, avec un moteur de 1 000W, une capacité d’inclinaison sérieuse et une autonomie de 60 km. C’est ici que NAVEE se distingue vraiment en matière d’innovation.

GT Series : Vers de nouvelles frontières

La série GT s’adresse aux utilisateurs exigeants en quête de performance et de confort. Avec des moteurs de 700W à 1 000W (selon le modèle), ces trottinettes grimpent aisément des pentes entre 15 % et 22 % à une vitesse maximale de 25 km/h. Le modèle phare, le GT3 Max, propose une autonomie de 75 km, assurant des voyages eux aussi prolongés. Navee repousse toujours les limites pour ses clients.

Innovantes, ces trottinettes intègrent des fonctionnalités connectées comme la localisation, la protection anti-vol et bien d’autres, directement accessibles via smartphone. Le confort de conduite est optimal grâce à un système de suspension avant et arrière sophistiqué.

Et aussi… des vélos électriques et un chariot de golf innovant

NAVEE ne s’arrête pas là. La marque élargit son offre avec des vélos électriques et un chariot de golf révolutionnaire. Chaque vélo, que ce soit le C7, F7 ou M7, promet une sécurité optimale et un confort supérieur. Le chariot de golf Birdie 3X, quant à lui, intègre un système de suivi mains libres, transformant l’expérience de jeu.

NAVEE montre une fois de plus que l’innovation et la performance sont au cœur de son identité. Ces nouvelles offres incarnent leur vision audacieuse de la mobilité du futur. N’hésitez pas à nous partager vos impressions ou à précommander vos modèles préférés dès aujourd’hui. Les offres spéciales sont disponibles jusqu’au 10 avril.