Star Wars Hunters va fermer définitivement ses portes 

Si 2025 marque l’avènement de quelques nouveaux jeux Star Wars, elle signera également la fin d’autres titres de la licence. Star Wars Hunters, le jeu d’arène free-to-play de Zynga, va malheureusement fermer ses portes. Et ce, en même pas un an d’existence. Une décision qui “n’a pas été prise à la légère”, selon ses développeurs…mais que s’est-il passé ? On vous fait le point.

Une dernière mise à jour pour Star Wars Hunters, et c’est fini

Annoncé pour la première fois en 2021, Star Wars Hunters est finalement sorti en juin 2024 sur mobiles et Nintendo Switch. Il s’agit d’un jeu de combat d’arène en free-to-play, se déroulant dans l’univers de Star Wars. Selon le studio Zynga, Star Wars Hunters sera un jeu qui “divertirait pendant des années”, avec son gameplay proche de celui d’Overwatch.

Malheureusement, face à la concurrence, le jeu n’a pas réussi à trouver son public. Et, même s’il était très prometteur sur le papier, il n’a pas rencontré le succès escompté par Zynga. Face à cela, le studio a pris la lourde décision d’arrêter le soutien de Star Wars Hunters en le mettant hors-ligne. Il a déjà annoncé la date fatidique : 1er octobre 2025.

“Votre passion et votre dévouement pour le jeu et sa communauté ont compté pour nous. Nous nous engageons à vous fournir de la visibilité et des mises à jour tout au long du processus de transition”, peut-on lire dans le communiqué de Zynga. Le studio déclare également que les dernières mises à jour du jeu seront déployés en avril prochain. Les joueurs pourront donc profiter des événements et des packs de la boutique jusqu’au 15 avril. Lorsque le 1er octobre arrivera, les serveurs de Star Wars Hunters seront mis hors-ligne, scellant ainsi le sort du jeu pour toujours.

Même si certains pensaient que Star Wars Hunters avait un bel avenir devant lui, il rejoindra finalement les rangs des jeux free-to-play déchus comme Concord et XDefiant. Espérons que la prochaine série de jeux Star Wars comblera le vide laissé par le jeu.