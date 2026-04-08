Test – TP-Link Tapo D235 : la sonnette connectée qui simplifie vraiment la vie

Je me suis retrouvé un midi à répondre au facteur qui tentait de livrer un colis. J’ai compris l’intérêt d’une sonnette connectée comme la Tapo D235. En pratique, elle ne se contente pas d’annoncer une présence. Elle devient un véritable assistant de surveillance au quotidien. Ainsi, dès les premiers jours, j’ai pu répondre à un livreur depuis mon canapé, puis vérifier un passage suspect en direct depuis mon téléphone. La promesse est simple : une installation rapide, une image nette et une intégration fluide dans l’écosystème Tapo. Mais est-ce vraiment suffisant pour en faire un bon choix en 2026 ? Autant être clair dès le départ : oui, pour une majorité d’utilisateurs, c’est un excellent compromis entre simplicité et efficacité.

Notre avis en bref : Faut-il l’acheter ?

La Tapo D235 est une sonnette connectée fiable, simple et bien pensée. Cependant, elle ne vise pas les amateurs de 4K. En réalité, elle se concentre sur l’essentiel : une image claire, un son propre et une installation accessible. Ainsi, je la recommande pour les familles, les appartements et les maisons déjà équipées en Tapo. En revanche, si vous cherchez la meilleure qualité vidéo possible, ce modèle montre ses limites. Pourtant, pour un usage quotidien, elle fait parfaitement le job.

Produit disponible sur Tapo D235 Sonnette sans Fil avec Camera 2K+ 5MP, IP66 étanche, 180° Vision Ultra-Large, Vision Nocturne Couleur, Audio Bidirectionnel, Détection AI Gratuite

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Contexte du test

J’ai testé la Tapo D235 pendant plusieurs semaines, en maison, raccordée en filaire. Les tests ont été réalisés en conditions réelles, avec passages de livreurs, voisins. Aucun droit de regard de la marque sur le contenu éditorial, certains liens peuvent être affiliés sans impact sur ce test.

La Tapo D235 est-elle simple à installer et agréable à utiliser au quotidien ?

Dès l’ouverture de la boîte, on voit que TP-Link vise un public large. Le packaging est propre, sans fioritures. On trouve la sonnette, les supports de fixation, les vis, ainsi qu’un kit de montage mural. Ensuite, l’ensemble inspire confiance. Le plastique est solide, bien fini, et surtout, il ne fait pas cheap. Contrairement à certains modèles d’entrée de gamme, ici tout est bien ajusté.

En pratique, l’installation prend environ 30 minutes. J’ai testé deux configurations. D’abord en batterie, ce qui est idéal pour éviter les travaux. Ensuite en filaire, pour une alimentation continue. Dans les deux cas, l’application Tapo guide parfaitement. D’ailleurs, si vous avez déjà lu le test de l’écosystème Tapo complet, vous savez déjà à quel point l’interface est claire.

Cependant, un détail m’a marqué. Le système de fixation est vraiment bien pensé. Même sur un mur irrégulier, j’ai pu ajuster facilement l’angle. Ainsi, la caméra capte bien l’entrée sans angle mort. En comparaison avec une Ring, la Tapo fourni beaucoup plus d’accessoires comme des cales d’orientation gauche ou droite, haut et bas. Cela permet d’ajuster au mieux son positionnement.

Enfin, côté ergonomie, le bouton est réactif. Le retour sonore est clair. Donc, même pour une personne peu technophile, l’installation ne pose aucun problème.

Quelles sont les caractéristiques techniques et les fonctionnalités de la Tapo D235 ?

Avant d’entrer dans le détail, voici les caractéristiques principales :

• Résolution vidéo : 2K – 5MP / Vision nocturne

• Champ de vision : large angle 180°

• Audio : bidirectionnel clair

• Alimentation : batterie 10000 mAh (autonomie 210 jours) ou 8-24 V câblée

• Détection : mouvement et IA

• Compatibilité : application Tapo et hub H500 / IP66

• Stockage : local ou cloud

• Vision nocturne : oui

En pratique, ces données se traduisent par une utilisation fluide. L’application permet de tout gérer facilement. Par exemple, j’ai pu configurer des zones de détection précises. Ainsi, la sonnette ne se déclenche pas inutilement à chaque passage dans son champ de vision.

De plus, l’intégration avec le hub H500 apporte un vrai plus. En effet, cela permet d’avoir un stockage local sécurisé. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter le test du H500.

Cependant, l’absence de 4K peut frustrer certains utilisateurs. Pourtant, en réalité, la qualité 2K est largement suffisante pour identifier une personne ou lire un colis. Une version 4K sortira plus tard, c’est certain. Enfin, j’ai apprécié les notifications intelligentes. Elles sont rapides et surtout pertinentes. Donc, on évite les alertes inutiles.

Les performances de la Tapo D235 sont-elles suffisantes au quotidien ?

Sur le terrain, la Tapo D235 tient ses promesses. En journée, l’image est nette. Les couleurs sont naturelles. Ainsi, même en plein soleil, la visibilité reste correcte. J’ai testé un cas précis à midi, avec une lumière directe. La caméra a bien géré les contrastes.

Cependant, c’est surtout la nuit qui m’intéressait. En pratique, la vision nocturne est efficace. Les visages restent reconnaissables à quelques mètres. Pourtant, on perd un peu en détails, ce qui est normal en 2K.

Côté audio, c’est une bonne surprise. Le son est clair, sans saturation. Par exemple, j’ai pu parler avec un livreur depuis mon salon sans problème. La voix est naturelle, sans effet robotique.

Ensuite, la détection IA est pertinente. Elle distingue bien les personnes des objets. Donc, les notifications sont utiles. Contrairement à certains modèles qui envoient des alertes inutiles, ici le système est fiable.

En revanche, j’ai noté un petit délai lors de l’ouverture du flux vidéo. Rien de dramatique, mais c’est perceptible. En comparaison avec une caméra filaire classique, la différence existe. Concernant, l’autonomie, celle-ci est correcte en batterie, je pense que la promesse de 210 jours est cohérente. La plus efficace reste de l’alimenter en filaire et donc de remplacer son ancienne sonnette. Ainsi, plus de questionnement sur l’autonomie.

C’est ici que la Tapo D235 prend tout son sens. En pratique, je l’ai utilisée dans plusieurs situations concrètes. Par exemple, un matin, dans la salle de bain, un colis arrive. Grâce à la notification, j’ai pu répondre directement depuis mon téléphone.

Ensuite, avec des enfants à la maison, la sonnette devient un outil de sécurité. Je peux vérifier qui sonne sans me déplacer. Ainsi, je garde un œil sur les allées et venues. De plus, l’intégration avec l’application est fluide. Tout est centralisé. Si vous utilisez déjà d’autres produits Tapo, l’expérience est cohérente. D’ailleurs, vous pouvez consulter la solution maison connectée Tapo pour voir l’ensemble.

Je n’ai pas rencontré de contrainte. Bien évidemment cela fonctionne en En Wi-Fi, aussi si vous avez un grand terrain devant votre maison avec une longue distance il n’et pas garantie que le signal passe.

Pourquoi acheter la Tapo D235 en 2026 ?

La vraie question est simple. Pourquoi choisir cette sonnette plutôt qu’une autre ?

D’abord, pour sa simplicité. Tout est pensé pour être accessible. Ensuite, pour son écosystème. Si vous êtes déjà chez Tapo, c’est un choix évident. Ainsi, l’intégration est immédiate. J’ai aimé la possibilité de la raccorder sur batterie ou sur secteur, de choisir le carillon fournie ou celui du hub mais aussi d’ajouter le carillon en plus du hub. Très pratique pour une maison à étage.

Cependant, elle ne vise pas les utilisateurs exigeants sur la vidéo. L’absence de 4K est un moins. Pourtant, pour un usage classique, cela reste suffisant. Cela reste une sonnette. En réalité, la Tapo D235 se positionne comme un produit équilibré. Elle n’est pas la plus performante, mais elle est fiable. Donc, elle convient parfaitement à une utilisation quotidienne.

On peut donc recommander ce modèle pour les familles, en appartement ou en maison, les utilisateurs débutants en domotique ou les plus exigeants. En revanche, les amateurs de haute définition devront regarder ailleurs ou patienter pour un prochaint modèle 4K.

Conclusion

Après plusieurs semaines d’utilisation, la Tapo D235 est une sonnette connectée efficace et accessible. Elle ne cherche pas à impressionner sur le papier, mais elle fonctionne bien dans la vraie vie. Ainsi, elle répond aux besoins essentiels sans complexité inutile. Cependant, son absence de 4K peut freiner certains acheteurs. Pourtant, pour la majorité des usages, elle reste largement suffisante. Si vous cherchez une solution simple, fiable et bien intégrée, c’est un excellent choix.

Produit disponible sur Tapo D235 Sonnette sans Fil avec Camera 2K+ 5MP, IP66 étanche, 180° Vision Ultra-Large, Vision Nocturne Couleur, Audio Bidirectionnel, Détection AI Gratuite

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