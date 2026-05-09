Google Chrome installe Gemini Nano en toute discrétion sur votre ordinateur

Le géant du Web franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle au sein de son écosystème. Google Chrome déploie désormais un modèle d’IA local imposant sans solliciter l’approbation préalable de ses utilisateurs. Cette pratique soulève des interrogations majeures sur la gestion des ressources système et le respect de la vie privée.

Une installation silencieuse de plusieurs gigaoctets sur votre disque dur

L’une des récentes mises à jour du navigateur Chrome déclenche le téléchargement automatique d’un fichier volumineux nommé « weights.bin ». Ce composant, qui pèse environ 4 Go, se loge dans un dossier spécifique intitulé OptGuideOnDeviceModel au sein du profil utilisateur. Ce comportement affecte aussi bien les environnements macOS que Windows. D’ailleurs, de nombreux internautes ont constaté une réduction soudaine de leur espace de stockage disponible.

Le chercheur en cybersécurité Alexander Hanff a mis en lumière ce processus après avoir mené des tests sur des installations neuves. Apparemment, le navigateur effectue cette opération en arrière-plan, sans afficher de notification ni proposer d’option de refus. Plus surprenant encore, toute tentative de suppression manuelle du fichier s’avère vaine puisque Chrome réinstalle systématiquement les données à la session suivante.

Gemini Nano au service des fonctionnalités locales de Google Chrome

Ce fichier de 4 Go contient en réalité les « poids » de Gemini Nano. Il s’agit de la version allégée du modèle de langage de Google conçue pour s’exécuter localement. Cette technologie alimente des options spécifiques comme l’assistance à la rédaction « Help me write ». C’est la synthèse automatique de pages web ou encore les dispositifs de détection du phishing. Ces outils visent à améliorer l’expérience utilisateur sans dépendre systématiquement du cloud.

Paradoxalement, l’IA la plus visible dans l’interface, matérialisée par la pastille « AI Mode », continue d’envoyer les requêtes vers les serveurs distants de la firme. Alors que Google simplifie l’usage de l’IA avec l’arrivée des Chrome Skills pour Gemini, le déploiement forcé de Gemini Nano souligne une volonté d’imposer l’exécution locale de l’IA.

Des exigences matérielles strictes et des enjeux juridiques

L’exécution fluide de ces modèles locaux demande une configuration matérielle robuste. La documentation officielle de Google mentionne des prérequis conséquents. Plus précisément, au moins 22 Go d’espace libre, 16 Go de mémoire vive et un processeur graphique performant. Malgré ces exigences techniques, le téléchargement se lance sur les machines compatibles sans que le propriétaire n’ait manifesté d’intérêt pour les fonctions d’intelligence artificielle.

Sur le plan légal, cette méthode de déploiement suscite l’inquiétude des spécialistes de la protection des données en Europe. Alexander Hanff suggère que cette pratique pourrait enfreindre la directive ePrivacy ainsi que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Ces textes exigent normalement un consentement explicite pour tout stockage d’informations sur le terminal d’un utilisateur. Et ce, en dehors des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du service.

Vers une maîtrise accrue de son environnement numérique

Face à cette automatisation croissante, certains utilisateurs cherchent des alternatives pour reprendre le contrôle sur leur navigateur. Pour ceux qui souhaitent expérimenter l’intelligence artificielle de manière plus transparente et configurée manuellement, voici un tuto pour installer l’agent IA local Gem sur votre navigateur Chrome.

Le passage d’un navigateur léger à une plateforme intégrant nativement des modèles d’IA massifs marque une rupture historique. En comparaison, les premières versions de Chrome ne pesaient que quelques mégaoctets. Cela souligne l’évolution drastique de l’empreinte logicielle imposée par les géants de la technologie aujourd’hui.