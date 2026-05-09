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Raytron frappe fort avec un détecteur infrarouge ultra-performant

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 9 mai 2026
Temps de lecture 1 minute
Raytron dévoile un détecteur infrarouge compact, précis et économique pour l’industrie.

Raytron marque un tournant majeur dans l’imagerie infrarouge. Lors du salon LASER World of PHOTONICS CHINA 2026, l’entreprise a dévoilé l’OHLE6081. Ce nouveau détecteur allie performances élevées et taille ultra-compacte. Cette avancée promet des applications plus vastes et accessibles pour tous les acteurs de la thermique industrielle et des drones.

La technologie SWLP de Raytron révolutionne l’imagerie infrarouge

La technologie SWLP (wafer-level packaging) signée Raytron marque une rupture avec les anciens procédés. Grâce à cette innovation, la production n’exige plus de salles blanches coûteuses. Les fabricants peuvent assembler les capteurs en série, simplement, tout en réduisant la taille des modules de 74%. Cette méthode permet donc une production de masse plus rapide et beaucoup moins chère. Raytron démocratise ainsi l’accès à l’imagerie infrarouge avancée.

Miniaturisation et performance : les atouts de l’OHLE6081

L’OHLE6081 associe un pas de pixel de 8μm à une résolution élevée de 640×512. Cela permet une capture plus précise des détails, même dans des formats très compacts. Ce détecteur ne pèse qu’un gramme et mesure 11,2 × 11,2 mm. Sa sensibilité thermique, avec une NETD inférieure à 50 mK, garantit une reconnaissance fine des variations de température. Il fonctionne sur une plage allant de -40°C à 800°C. Sa faible consommation d’énergie (120 mW) le rend idéal pour les équipements portables.

Des applications variées pour le détecteur infrarouge Raytron

Grâce à sa compacité et à sa robustesse, l’OHLE6081 s’intègre partout :

  • Drones commerciaux pour la surveillance ou la cartographie
  • Caméras thermiques de poche pour l’industrie ou le bâtiment
  • Systèmes automobiles avancés (ADAS) pour la sécurité
  • Appareils portables pour la vision nocturne ou le diagnostic industriel

Les OEM profitent aussi d’une meilleure évolutivité et de coûts réduits pour leurs propres innovations.

En conclusion, Raytron s’impose comme leader de l’imagerie infrarouge nouvelle génération. Ses innovations, telles que l’OHLE6081 équipé de la technologie SWLP, ouvrent la voie à des produits plus performants, abordables et compacts pour de nombreux secteurs. Cette avancée promet de transformer durablement l’accès et l’usage de la détection thermique.

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il y a 5 minutesDernière mise à jour: 9 mai 2026
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La rédac

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