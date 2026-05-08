BeastLink : le jeu de kaijus multijoueur qui veut tout détruire débarque cette année

Les amateurs de monstres géants et de chaos urbain ont désormais un nouveau titre à surveiller de près ! Il y a quelques heures, le studio Grove Street Games a officiellement levé le voile sur BeastLink, son tout nouveau jeu PvP qui promet des affrontements explosifs entre humains, véhicules militaires et kaijus. Prévu sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, le projet entrera en Early Access durant l’été 2026, avec une première bêta fermée sur PC dès le 8 mai prochain.

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Que nous réserve Beastlink ?

Comme son nom l’indique, BeastLink propose une formule qui se repose sur un seul élément : la bestialité ! Dans le champ de bataille, les joueurs pourront incarner plusieurs rôles, dont des fantassins lourdement armés, pilotes de chars ou encore d’hélicoptères. Mais ils pourront surtout se mettre dans la peau des kaijus, ces créatures géantes capables de raser une ville entière.

Le cœur du gameplay repose sur une ressource baptisée serum. Celle-ci permettra d’activer le BeastLink, un lien spécial donnant accès au contrôle direct des kaijus. Mais la véritable promesse technique du jeu repose sur son moteur de destruction, baptisé SuperDestruction. Grâce à ce dernier, les joueurs pourront pulvériser les bâtiments en temps réel, raser des quartiers entiers et évoluer le terrain au fil de la partie.

Néanmoins, le jeu propose un objectif ultime : découvrir la vérité derrière l’épidémie qui a mis fin au monde, ainsi que le prix à payer pour maintenir l’humanité en vie.

Ci-dessous la bande-annonce de BeastLink :

Un Early Access déjà généreux en contenu

Grove Street Games a également confirmé que le PvP proposera des parties pouvant accueillir jusqu’à 32 joueurs simultanément. La version Early Access, prévue pour l’été 2026 comprendra trois cartes jouables, quatre monstres contrôlables, plusieurs véhicules, des armes variées ainsi que deux modes principaux : Convergence et Battle Arena.

“Notre équipe a une longue expérience dans la création de jeux exceptionnels tout en relevant des défis techniques complexes. Mais au fond, BeastLink repose sur un seul objectif : créer l’expérience kaiju ultime”, déclare Thomas Williamson, PDG de Grove Street Games. “La communauté joue un rôle essentiel dans cette démarche. La phase de bêta-test offre aux joueurs la possibilité de se lancer dès le début et de nous aider à définir ce que devrait être un jeu kaiju moderne.”

BeastLink sera jouable en Early Access vers l’été de cette année. En attendant, vous pouvez vous inscrire et jouer à la bêta fermée du jeu sur PC dès le 8 mai prochain.