Park Systems NX1 : une avancée majeure pour l’imagerie atomique

Le marché de la microscopie à force atomique évolue encore. Park Systems vient de lancer le NX1, un outil compact qui change la donne. Ce nouvel AFM offre une imagerie à résolution atomique dans des conditions ambiantes, accessible à de nombreux laboratoires. Découvrons ses innovations et ce qu’il apporte à la communauté scientifique.

Les innovations technologiques du Park Systems NX1 pour l’AFM

Développé avec le professeur Franz J. Giessibl, le Park Systems NX1 repose sur de solides avancées. Héritier de l’Orpheus II, il affiche une stabilité thermique remarquable, assurée grâce à son boîtier en Kovar. Il se distingue aussi par un bruit de fond extrêmement faible, bien inférieur à celui des systèmes AFM habituels. Cela permet de capturer des images nettes à l’échelle atomique, même en laboratoire standard.

Une imagerie atomique accessible à tous les laboratoires

Traditionnellement, le travail à résolution atomique nécessitait des environnements sophistiqués. Avec le NX1, cette performance devient possible au quotidien pour de nombreux chercheurs. L’instrument est simple à utiliser. Il accepte des cantilevers en silicium et propose un capteur qPlus pour une sensibilité accrue. Le changement de sonde est facilité, et un microscope optique intégré permet de toujours garder un œil sur la manipulation.

Collaboration internationale et avancées en nanométrologie

Ce lancement est le fruit d’une collaboration internationale entre Park Systems et l’université de Ratisbonne. L’objectif : offrir la technologie la plus avancée au plus grand nombre. Grâce à son interface logicielle SmartScan™ et à la plateforme SmartAnalysis™, le NX1 s’intègre parfaitement dans tous les flux de travail scientifiques modernes. Park Systems renforce ainsi sa position de leader en nanométrologie à l’échelle mondiale.

Avec le NX1, Park Systems révolutionne la microscopie à force atomique. L’outil combine innovations technologiques, simplicité d’utilisation et accessibilité. Les chercheurs peuvent ainsi explorer le monde atomique sans limite. Il s’agit d’un pas de géant pour l’imagerie scientifique.

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