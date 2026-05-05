TEST – SteelSeries Arctis Nova Pro Omni, omni soit qui mal y pense

Le marché des casques gaming haut de gamme est déjà bien rempli. On y trouve des références très solides, souvent pensées pour le PC, les consoles ou le Bluetooth. Le SteelSeries Arctis Nova Pro Omni arrive avec une idée plus ambitieuse. Il ne veut pas seulement être un très bon casque. Il veut devenir un vrai centre audio, capable de gérer plusieurs sources en même temps. PC, Xbox, console et Bluetooth peuvent cohabiter, sans devoir tout débrancher ou tout reconfigurer.

Notre avis en bref sur le SteelSeries Arctis Nova Pro Omni

Le SteelSeries Arctis Nova Pro Omni est un excellent casque gaming, avec une vraie ambition haut de gamme. La qualité audio est très bonne, le micro est une vraie surprise, et la compatibilité multi-plateforme fonctionne très bien. En revanche, son intérêt dépend beaucoup de votre installation. Si votre PC, votre console et vos autres appareils sont proches, le produit prend tout son sens. Sinon, l’usage devient plus limité. À 399,99 €, on attend aussi un confort irréprochable, une réduction de bruit plus convaincante et un mode transparence réellement utile. Ce n’est donc pas un casque à recommander à tout le monde. C’est un très bon casque, mais surtout pour ceux qui ont exactement le besoin auquel il répond.

Produit disponible sur SteelSeries Arctis Nova Pro Omni - Casque Gaming sans Fil Hi-Res Audio, 96kHz/24bits, ANC, Micro ClearCast Pro, réduction de Bruit par IA, appli Mobile, 2,4GHz + BT, OmniPlay PC+PS5+Xbox -Graphite

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Design et confort du SteelSeries Arctis Nova Pro Omni

Le SteelSeries Arctis Nova Pro Omni s’inscrit clairement dans le segment premium de la marque. Le casque donne une impression sérieuse dès les premières minutes. Les finitions sont propres, l’ensemble est bien construit, et le produit ne cherche pas à trop en faire. On reste sur un design gaming, mais sans tomber dans l’excès. Le casque existe en plusieurs coloris, dont Graphite, White et Midnight Blue. Ce dernier apporte une touche plus originale, tout en gardant un rendu sobre.

Le confort est globalement bon, mais pas parfait. Le casque tient bien sur la tête, sans donner l’impression d’un produit fragile ou mal ajusté. Toutefois, le strap supérieur peut devenir gênant lors d’une longue session. Les coussinets sont aussi un peu justes en taille. Ils enveloppent les oreilles, mais peuvent légèrement appuyer sur les extrémités. Ce n’est pas rédhibitoire, loin de là. Mais à 400 €, on attend un confort plus irréprochable, surtout pour un produit pensé pour de longues sessions de jeu.

Une compatibilité très large, mais pour un usage de niche

La grande force de ce casque, c’est sa compatibilité. Le SteelSeries Arctis Nova Pro Omni ne se limite pas à une seule plateforme. Il peut gérer un PC, une Xbox, une console, un appareil Bluetooth et plusieurs sources audio en même temps. L’idée est simple : tout connecter, puis tout contrôler depuis le même écosystème. Pour un joueur qui alterne entre plusieurs machines, c’est très pratique. On évite les branchements, les changements de périphériques et les réglages à refaire sans arrêt.

Cependant, cette promesse a une limite très concrète. Tous les appareils doivent être proches du GameHub. Dans une configuration idéale, avec un bureau qui accueille le PC et la console, cela fonctionne très bien. Dans une maison plus classique, c’est moins évident. La console est souvent dans le salon, tandis que le PC reste dans une autre pièce. Le marché visé est donc assez précis. SteelSeries remplit très bien ce besoin, mais ce besoin n’existe pas forcément chez tous les joueurs.

Qualité audio du SteelSeries Arctis Nova Pro Omni

La qualité audio est l’un des vrais points forts du SteelSeries Arctis Nova Pro Omni. Le casque vise une restitution sonore haut de gamme, avec une certification Hi-Res Wireless et une compatibilité 96 kHz / 24 bits. Il embarque des haut-parleurs néodyme de 40 mm, avec une plage de fréquence annoncée de 10 Hz à 40 kHz. Sur le papier, on est donc face à un produit ambitieux, qui cherche à se rapprocher de références plus audiophiles, sans forcément les égaler.

À l’usage, le résultat est vraiment plaisant. Le son est propre, détaillé et agréable. En jeu, on distingue bien les effets, les déplacements et les ambiances. Le casque donne une vraie sensation d’immersion, sans transformer le rendu en démonstration artificielle. Il ne va pas forcément chercher le niveau d’un Arctis Nova Elite, mais il reste dans le très haut du panier pour un casque gaming. C’est clairement le genre de produit que l’on prend plaisir à garder sur les oreilles, que ce soit pour jouer, regarder une vidéo ou écouter de la musique.

Réduction de bruit et mode transparence

La réduction de bruit active est présente, et elle apporte un certain confort. Elle permet de s’isoler partiellement de l’environnement, surtout dans un bureau ou une pièce avec des bruits modérés. Toutefois, elle montre vite ses limites face à certains sons plus marqués. Un aspirateur robot, par exemple, reste audible. C’est un point un peu frustrant, car le casque se place sur un tarif très élevé. On attend donc une isolation plus solide, surtout avec une promesse aussi premium.

Le mode transparence est encore moins convaincant. L’idée est pourtant intéressante. Elle doit permettre d’entendre son environnement sans enlever le casque. Dans les faits, le rendu manque de naturel. On n’entend pas clairement ce qui se passe autour de soi. On n’a ni l’impression d’être vraiment isolé, ni celle d’entendre normalement la pièce. Cet entre-deux est assez désagréable. Pour moi, ce mode n’est pas vraiment utilisable au quotidien. Je préfère retirer le casque ou couper la réduction de bruit.

Microphone et communication

Le microphone intégré est une très bonne surprise. SteelSeries met en avant un micro ClearCast Pro omnidirectionnel, pensé pour des communications claires. Dans les faits, il remplit très bien son rôle. La voix ressort proprement, avec une qualité suffisante pour jouer, échanger sur Discord ou passer des appels. On ne remplacera pas un vrai micro de bureau, mais ce n’est pas ce que l’on demande à ce type de casque. Pour un usage gaming, le résultat est largement satisfaisant.

Le plus étonnant concerne la réduction de bruit du micro. Le casque laisse passer certains bruits dans les oreilles, mais le micro les filtre très bien pour les autres. L’exemple de l’aspirateur robot est parlant. Je l’entends encore dans le casque, mais mes interlocuteurs ne l’entendent pas lors d’un appel. Et cela sans traitement logiciel supplémentaire dans l’application d’appel. C’est assez étrange, mais surtout très efficace. Sur ce point, SteelSeries réussit beaucoup mieux que sur la réduction de bruit entendue par l’utilisateur.

Logiciel, GameHub et personnalisation

Le GameHub est l’un des éléments centraux du SteelSeries Arctis Nova Pro Omni. Il sert à relier les différents appareils, mais aussi à contrôler l’expérience audio. L’écran OLED et la molette permettent d’ajuster rapidement les volumes et les sources. Ce n’est donc pas un simple dongle sans fil. C’est vraiment une petite base de contrôle, qui donne au casque une identité différente. On comprend mieux le positionnement du produit dès que l’on utilise cette partie.

L’écosystème logiciel complète cette approche. L’application Arctis permet de gérer le son du jeu, le Bluetooth et le microphone. SteelSeries met aussi en avant de nombreux préréglages audio pour différents jeux. Sur PC, Sonar ajoute des options plus avancées, avec du mixage et de l’audio spatial. L’ensemble est complet, parfois même très complet. Cela plaira aux joueurs qui aiment ajuster chaque source. Pour les autres, il faudra accepter de passer un peu de temps dans les réglages pour vraiment profiter du casque.

Autonomie et batteries

L’autonomie repose sur un système de double batterie. C’est une solution très pratique pour un casque sans fil haut de gamme. Une batterie peut être utilisée dans le casque, pendant que l’autre recharge dans la base. Une fois la première vide, il suffit de les échanger. Cette approche évite le problème classique du casque qui tombe en panne au mauvais moment. Pour un produit pensé comme un centre audio permanent, c’est cohérent.

Ce système colle bien à la philosophie du SteelSeries Arctis Nova Pro Omni. Le casque veut rester disponible, quel que soit l’appareil utilisé. Il doit pouvoir suivre une session PC, un passage sur console, puis un appel en Bluetooth. La double batterie rend cette continuité plus crédible. Ce n’est pas forcément l’argument le plus spectaculaire du produit, mais c’est l’un des plus utiles au quotidien. Sur ce point, SteelSeries propose une vraie solution haut de gamme, et pas seulement une fiche technique ambitieuse.

Conclusion

Le SteelSeries Arctis Nova Pro Omni est une excellente référence, mais ce n’est pas un casque évident pour tout le monde. Sa qualité audio est très solide, son micro est réellement convaincant, et son système multi-appareils fonctionne bien. Le GameHub apporte aussi une vraie valeur, surtout dans une installation avec plusieurs machines proches les unes des autres. En revanche, le produit reste très cher. À 399,99 €, on regrette une réduction de bruit active seulement correcte, un mode transparence raté et un confort qui aurait pu être encore meilleur. Le casque prend donc tout son sens chez les joueurs très équipés, avec un PC et une console dans le même espace. Pour les autres, il reste un très bon casque gaming, mais avec une partie de sa promesse qui risque de rester sous-exploitée.

Produit disponible sur SteelSeries Arctis Nova Pro Omni - Casque Gaming sans Fil Hi-Res Audio, 96kHz/24bits, ANC, Micro ClearCast Pro, réduction de Bruit par IA, appli Mobile, 2,4GHz + BT, OmniPlay PC+PS5+Xbox -Graphite

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