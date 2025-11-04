Actualités

ATTACK SHARK frappe fort avec la R11 ULTRA, la souris gaming ultra-précise

il y a 3 heuresDernière mise à jour: 3 novembre 2025
Temps de lecture 1 minute
ATTACK SHARK lance la R11 ULTRA, une souris gaming légère et ultra-précise.

Le monde du jeu vidéo connaît une nouvelle révolution. ATTACK SHARK dévoile la R11 ULTRA, une souris gaming conçue pour repousser toutes les limites de la précision et de la légèreté. Ce modèle promet d’offrir des sensations inédites aussi bien pour les passionnés que les compétiteurs de haut niveau. Découvrons pourquoi cette souris pourrait bien changer la donne pour les joueurs exigeants.

Les innovations de la souris gaming ATTACK SHARK R11 ULTRA

La R11 ULTRA intègre des innovations majeures. Son point fort ? Un matériau révolutionnaire : la fibre de carbone sèche forgée. Ce choix s’inspire directement de l’automobile de course. Résultat : une souris ultra légère mais solide. La coque profite d’une incroyable résistance à la traction de plus de 3 500 MPa. Même avec cette solidité, elle demeure confortable et facile à manier.

Carbonne et design : une fusion pour plus de légèreté et style

L’esthétique n’est pas en reste. Le design de la R11 ULTRA s’inspire des motifs de l’acier Damas. Cette fusion du style métallique artisanal et des matériaux high-tech rend la souris unique. La finition donne un aspect premium et accrocheur à votre bureau de gamer. De plus, grâce à son revêtement spécial, la surface reste fraîche, même pendant les parties longues.

Technologie de pointe pour une précision extrême en eSport

La technologie embarquée place la R11 ULTRA au rang des meilleures souris gaming. Avec son capteur PixArt PAW3950MAX, elle va jusqu’à 42 000 DPI. Elle offre un suivi ultra-précis et une vitesse de 750 IPS. Son taux d’interrogation atteint 8 000 Hz, pour une réactivité instantanée à chaque clic. Le mode exclusif « Hunting Shark » augmente encore la sensibilité, donnant une longueur d’avance aux joueurs d’esport.

Pour résumer, la souris ATTACK SHARK R11 ULTRA mise sur l’association entre technologie de pointe et matériaux de prestige. Sa légèreté, sa solidité et son design séduisent. Sa précision et son ergonomie font la différence lors des compétitions. Les joueurs cherchant l’excellence trouveront en la R11 ULTRA une alliée de choix pour dominer leurs adversaires.

Lisez notre dernier article tech : Songdo, vitrine de la smart city coréenne – Interview exclusive avec Wonsok Yun, IFEZ

il y a 3 heuresDernière mise à jour: 3 novembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de David Gelberg

David Gelberg

David explore l’univers des startups, des levées de fonds aux innovations qui redéfinissent nos usages. Il s’intéresse aux jeunes pousses qui bougent les lignes, aux modèles disruptifs et aux fondateurs qui pensent autrement. Si une idée sort du lot, il est déjà dessus.

Articles similaires

FIX 2025 : trois innovations coréennes récompensées pour leur impact concret – HL Robotics, RGBLab & Hanwha
il y a 7 minutes
Evergy choisit la solution eSIM Kigen pour optimiser la résilience de son réseau.
Evergy eSIM Kigen : une alliance forte pour un réseau plus fiable
il y a 5 heures
Anthill Cloud innove avec une plateforme IA pour booster le contenu pharmaceutique.
Anthill Cloud : une avancée enthousiasmante pour le marketing pharma
il y a 6 heures
Talkmate lance une IA multilingue pour faciliter l’apprentissage du chinois et la culture.
Talkmate rend l’apprentissage du chinois facile et captivant grâce à l’IA
il y a 9 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page