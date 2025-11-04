Evergy eSIM Kigen : une alliance forte pour un réseau plus fiable

Evergy, grand fournisseur d’électricité aux États-Unis, fait un pas vers l’avenir. L’entreprise choisit la technologie eSIM Kigen pour améliorer la fiabilité de son réseau. Ce choix répond à un besoin crucial : garantir une connexion stable, même lors d’événements imprévus. Découvrons comment ce partenariat renforce la résilience du réseau électrique face à la demande croissante et aux conditions extrêmes.

Evergy choisit la technologie eSIM de Kigen pour sa résilience

Dans un contexte de transition énergétique rapide, Evergy a décidé d’adopter le système d’exploitation eSIM sécurisé de Kigen. Cette solution apporte une couverture fiable, essentielle pour faire face aux tempêtes ou aux hausses de consommation. Grâce à la nouvelle technologie, Evergy unifie ses réseaux LTE privés et publics. Ce choix limite les coupures et optimise la gestion du réseau à large échelle. C’est un pas important pour garantir la continuité du service, même lors de situations critiques.

Une connectivité automatisée entre réseaux privés et publics

La solution eSIM Kigen repose sur une bascule automatisée entre réseau privé et réseau public. Cette automatisation est possible grâce à la gestion centralisée via la plateforme Kigen Pulse. Ainsi, Evergy peut contrôler la connexion de milliers d’appareils IoT sans intervention manuelle. Même lors d’une panne sur un réseau, les équipements basculent automatiquement vers une option sécurisée. Cela garantit ainsi la disponibilité des données en temps réel. La gestion devient plus simple et la fiabilité, maximale.

Les bénéfices opérationnels et sécuritaires apportés par l’eSIM

La cybersécurité occupe une place centrale dans ce projet. La solution eIM de Kigen respecte les normes mondiales de sécurité. Elle protège les infrastructures critiques contre les attaques informatiques. De plus, la flexibilité des eSIM permet l’ajout de profils opérateurs selon les besoins. Les entreprises gagnent en agilité sans sacrifier la sécurité. Enfin, cette architecture favorise l’intégration de nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle ou la facturation dynamique.

En conclusion, le partenariat entre Evergy et Kigen marque un tournant pour la gestion des réseaux intelligents. Grâce à l’automatisation, la sécurisation et la simplicité de gestion, Evergy prépare son réseau électrique pour l’avenir. Ainsi, ses clients bénéficient d’un service fiable, durable et prêt à relever les défis énergétiques de demain.

