SwiftMR propulse l’IRM à un nouveau niveau lors de l’ECR 2026

Le Congrès européen de radiologie (ECR) 2026 s’annonce prometteur avec la présentation de SwiftMR, la solution innovante d’AIRS Medical. Ce logiciel révolutionne l’imagerie IRM en offrant des images plus précises et des scans plus rapides. Explorons ensemble les points forts de cette technologie et ses avantages pour les professionnels de santé.

SwiftMR : des avancées en IRM dévoilées à l’ECR 2026

Au cœur de l’ECR 2026 de Vienne, SwiftMR sera à l’honneur sur le stand AI-19 d’AIRS Medical. Ce logiciel d’intelligence artificielle permet de raccourcir le temps de balayage IRM, tout en améliorant la qualité de l’image. Il étoffe ainsi les capacités diagnostiques et optimise l’efficacité opérationnelle des centres d’imagerie. Grâce à ces avancées, les patients profitent de résultats plus rapides et fiables.

Participez aux démonstrations interactives sur le stand AIRS Medical

Les visiteurs du congrès pourront profiter d’une expérience unique : « Apportez vos propres données ». Il suffira d’apporter des images DICOM anonymes pour voir, en direct, la puissance de SwiftMR. L’équipe procèdera à la reconstruction en temps réel, révélant ainsi les améliorations notables sur les images et sur les flux de travail. Deux rendez-vous éducatifs approfondiront ces thématiques :

AI Lightning Talk : progrès sur les scanners 1,5T grâce à SwiftMR

Symposium Satellite : vitesse et qualité au service du diagnostic

Ces initiatives permettront aux visiteurs d’appréhender concrètement l’impact de SwiftMR.

Partenariats stratégiques pour élargir l’accès à SwiftMR

AIRS Medical ne cesse d’étendre son influence, notamment grâce à des collaborations solides. Avec Esaote, spécialiste de l’IRM ouverte, SwiftMR s’intègre directement aux systèmes de la marque pour toucher un plus large public. L’autre partenariat majeur, avec ASG Superconductors, permet aux solutions SwiftMR d’optimiser la qualité d’image et la rapidité sur les appareils MROpen EVO. Ces alliances facilitent une adoption rapide du logiciel dans dix-sept pays de la région EMEA.

Grâce à son essor et à ses innovations, SwiftMR confirme sa place de leader dans l’imagerie médicale par IA. Sa présence à l’ECR 2026 marque un tournant. AIRS Medical donne ainsi aux centres d’imagerie les moyens d’offrir des examens plus rapides et précis à chaque patient. Pour toute structure souhaitant renforcer ses performances en IRM, SwiftMR s’impose comme une solution incontournable.

