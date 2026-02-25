EVO s’étend et annonce des tournois dans plusieurs pays  

L’Evolution Championship Series entre clairement dans une nouvelle phase de son histoire. Après son rachat par RTS, le tournoi de jeux de combat le plus prestigieux au monde vise une expansion internationale en ajoutant plusieurs pays dans son circuit annuel. Et ce n’est pas tout : un championnat mondial des jeux de combat est également au menu. Mais si l’ambition de l’EVO est claire, la réaction de la communauté, elle, est loin d’être unanime. Explications.

Un rachat qui ne passe pas inaperçu

EVO, ce n’est plus l’Amérique ! L’annonce majeure de cette année concerne la prise de contrôle totale d’EVO par RTS, société elle-même liée au projet saoudien Qiddiya. Malheureusement ce rachat n’était pas du tout bien reçu au sein de la FGC mondiale. En effet, même si les nouveaux dirigeants assurent que “les traditions, les valeurs et l’identité d’EVO resteront inchangées”, une partie des joueurs accueille la nouvelle avec méfiance.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs voix dénoncent un risque de dilution de l’esprit grassroots qui a fait la réputation d’EVO depuis plus de vingt ans. D’autres évoquent même des préoccupations liées aux légitimité des communautés LGBT, vu que l’EVO appartient désormais à une entreprise régie par la charia. Le débat dépasse le simple cadre compétitif : il touche à l’ADN même de la scène versus fighting.

Dominique “SonicFox” MacLean, multiple gagnant de l’EVO, s’est d’ailleurs exprimé sur X par rapport à ce rachat il y a quelques mois :

Also I feel I should remind folks as I’ve been pretty vocal about this in the past in terms of the EWC:



I have no absolutely NO intent of going to Saudi Arabia or any country for that matter that is very oppressive to the LGBTQ+ community and do not plan to anytime soon. https://t.co/VMCXuQ47Ss — SonicFox (@SonicFox) September 4, 2025

Une expansion mondiale ambitieuse pour l’EVO

Dans le même temps, EVO a dévoilé une stratégie d’expansion massive à l’horizon 2027. En plus de ses rendez-vous historiques, l’événement prévoit de s’implanter dans de nouveaux territoires, portant à neuf le nombre total de destinations internationales.

Voici donc les prochains pays à accueillir l’EVO à partir de 2027 jusqu’en 2030, en plus du Japon, de la France et des USA :

Singapour

Maroc

Brésil

Chine

Arabie Saoudite

Mexique

Pour 2026, le calendrier reste stable avec Evo Japan 2026, Evo L.A 2026 et Evo France 2026. Les line-ups ne changent pas : les piliers compétitifs comme Street Fighter 6, Tekken 8 ou encore Guilty Gear Strive seront parmi les disciplines principales. Fatal Fury: City of the Wolves figurera probablement parmi les “main stage event”, vu que ce dernier est la propriété de l’Arabie Saoudite.

Mais c’est surtout l’annonce d’un nouveau championnat global qui intrigue. Baptisé Fighting Game World Championship, ce tournoi ambitionne de sacrer le meilleur joueur polyvalent à travers plusieurs jeux, et non plus seulement le champion d’un titre spécifique.

Sur le papier, l’idée séduit. Pourtant, là encore, la communauté se montre partagée. Certains y voient une évolution naturelle et spectaculaire de la scène compétitive. D’autres, en revanche, redoutent une perte de valeur pour l’EVO, ce dernier étant considéré comme “les Jeux Olympiques des jeux de combat”.

Jamais EVO n’avait affiché une vision aussi expansive. Mais à mesure que l’événement se structure comme un circuit mondial institutionnalisé, une question persiste : peut-on industrialiser un pilier historique de la culture FGC sans en altérer l’essence ?

Histoire à suivre !