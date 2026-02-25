Actualités

La connectivité automobile gagne en puissance avec Hyundai et IDEMIA

il y a 6 heuresDernière mise à jour: 24 février 2026
Temps de lecture 1 minute
Hyundai et IDEMIA optimisent la connectivité automobile avec la technologie eSIM.

La connectivité automobile entre dans une nouvelle ère. IDEMIA Secure Transactions et Hyundai Motor Group annoncent une collaboration majeure qui va transformer l’expérience des conducteurs et simplifier la gestion des véhicules connectés dans le monde entier. Grâce à des technologies avancées, cette alliance ouvre la voie aux voitures de demain.

Une collaboration stratégique pour la connectivité automobile globale

Hyundai Motor Group, incluant Hyundai, Kia et Genesis, fait confiance à IDEMIA Secure Transactions pour connecter ses véhicules dans le monde. Ce partenariat s’appuie sur le Connectivity Manager et les eSIM d’IDEMIA. Cela permet une gestion fluide des opérateurs mobiles, partout et à tout moment. Les marques bénéficient ainsi d’une grande souplesse pour déployer la connectivité automobile à l’échelle mondiale et répondre aux besoins de millions d’automobilistes.

Des solutions eSIM pour optimiser la chaîne d’approvisionnement

Grâce à la technologie eSIM, il n’est plus nécessaire d’installer une carte SIM différente dans chaque région. La gestion de la chaîne d’approvisionnement devient plus simple et efficace pour Hyundai Motor Group. Le déploiement a débuté au Moyen-Orient en 2025, avec des véhicules prêts à être connectés dès leur sortie d’usine. Cette innovation réduit la complexité logistique et permet des mises à jour logicielles immédiates pour chaque pays.

Améliorer l’expérience conducteur grâce à la connectivité avancée

La connectivité automobile avancée améliore la vie des automobilistes. Avec la solution IDEMIA, les conducteurs profitent d’une navigation intuitive, de systèmes de sécurité renforcés et d’un accès simple à des services embarqués personnalisés. L’infrastructure est sécurisée et fiable grâce à la certification GSMA et à l’hébergement cloud Azure. Il s’agit d’un pas important vers des véhicules définis par logiciel et toujours connectés.

Pour conclure, l’alliance entre IDEMIA Secure Transactions et Hyundai Motor Group révolutionne la connectivité automobile. La eSIM, le gestionnaire de connectivité et l’innovation constante assurent une expérience fluide et sécurisée à des millions de conducteurs. Ce partenariat confirme l’importance de la digitalisation pour l’avenir de la mobilité.

