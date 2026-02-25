Rockwell Automation accélère l’innovation industrielle avec son centre à Bologne

Rockwell Automation franchit une nouvelle étape avec l’ouverture de son Centre d’expérience client à Bologne. Ce centre innovant vise à accompagner les industriels de la région EMEA. Face aux défis technologiques, de main-d’œuvre et de chaîne d’approvisionnement, il se veut une réponse concrète. Voici comment ce site s’inscrit comme un pilier de transformation industrielle.

L’ouverture du centre d’expérience client à Bologne

Ce nouveau centre devient la référence de Rockwell Automation pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Il complète les sites phares de Milwaukee et Singapour. Les industriels bénéficient ainsi d’un espace unique, adapté à tous types de secteurs : emballage, transformation, manutention, mais aussi industrie lourde. L’objectif affiché est clair : proposer un lieu où innover et échanger, pour répondre aux enjeux du futur.

Des solutions innovantes pour accélérer la transformation numérique

Au cœur du centre, les visiteurs découvrent des solutions concrètes pour améliorer la productivité. On y trouve l’intelligence artificielle, la mécatronique avancée et les jumeaux numériques. Les experts proposent aussi un accompagnement sur mesure pour la transformation numérique. Les équipes peuvent tester les solutions dans des conditions réelles ou simuler des situations critiques. Cette approche réduit les risques et accélère la prise de décision.

Accompagner les industriels face aux défis technologiques actuels

Les défis sont nombreux : manque de technologies, pénurie de compétences, rotation du personnel, et arrêts de production coûteux. Pour y répondre, Rockwell Automation propose trois espaces pour aider. Tout d’abord, l’espace leadership favorise le dialogue à distance avec des usines connectées. Ensuite, l’espace technologie permet de tester et valider des concepts en conditions réelles. Enfin, l’espace compétence est dédié à la formation continue des équipes et au développement de nouveaux talents.

En conclusion, le Centre d’expérience client de Bologne s’impose comme un moteur de l’innovation industrielle. Il allie expertise, accompagnement personnalisé et outils de pointe. Pour les industriels, c’est une chance unique de relever leurs défis quotidiens et d’accélérer leur croissance avec Rockwell Automation.

Lisez notre dernier article tech : Innovation éclatante : France Télévisions révolutionne le sport en UHD HDR10+ pour un spectacle inoubliable