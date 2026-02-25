Antares Vision Group signe un progrès majeur pour la sécurité des aérosols

Antares Vision Group innove sur le marché des équipements pour l’industrie cosmétique. Lors du salon Cosmopack 2026, la société italienne présente des technologies qui changent la façon de garantir la qualité et la sécurité des aérosols et des produits cosmétiques. Des solutions avancées pour répondre aux exigences élevées du secteur et renforcer la confiance des consommateurs.

Une nouvelle technologie pour détecter les micro-fuites d’aérosols

Le contrôle qualité des aérosols demeure un enjeu majeur pour les marques. Grâce à sa nouvelle solution, Antares Vision Group propose la LDA – In–Line Micro Leakage Inspection for Aerosols. Ce système, doté de capteurs spectroscopiques avancés, repère les fuites de gaz à un niveau microscopique. Il fonctionne sans interrompre la production, assurant ainsi une surveillance constante. Cette technologie permet de réduire les rebuts et garantit une conformité stricte aux réglementations. Elle figure même parmi les innovations nominées aux Cosmopack Awards 2026.

Des solutions de traçabilité avancée pour l’industrie cosmétique

Sur le stand d’Antares Vision Group, les visiteurs découvrent également des outils de traçabilité performants. Avec la plateforme DIAMIND Connect, chaque produit gagne une Identité Numérique Unique et une visibilité sur toute la filière. Ce suivi en temps réel permet de lutter contre la contrefaçon et les marchés parallèles. Les entreprises peuvent ainsi suivre leurs articles, protéger leur image de marque et répondre aux attentes des clients en matière de transparence et de durabilité.

DIAMIND Connect : une plateforme pour une transparence maximale

DIAMIND Connect accompagne les marques dans la gestion efficace de leurs données et la conformité au Passeport Numérique des Produits. La plateforme centralise les informations, de la production à la distribution, et optimise la gestion des flux. Elle facilite l’engagement consommateur en fournissant des données fiables et des outils contre la contrefaçon, tout en sécurisant l’accès aux marchés internationaux.

Au final, Antares Vision Group confirme son engagement dans l’innovation et la protection de la chaîne d’approvisionnement cosmétique. En effet, en combinant contrôle de qualité de pointe et solutions de traçabilité, le groupe s’impose comme un partenaire incontournable pour les marques soucieuses de sécurité, de conformité et de développement durable. Par ailleurs, visitez leur stand à Cosmopack 2026 pour découvrir comment ces technologies transforment la filière cosmétique.

