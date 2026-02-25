NieR: Automata dépasse les 10 millions de ventes, et ce n’est pas encore fini… 

Même après une décennie d’existence, NieR: Automata continue d’écrire son histoire. Le week-end dernier, le jeu d’action-RPG de Square Enix a officiellement franchi la barre des 10 millions d’exemplaires vendus dans le monde, un cap symbolique confirmant son statut d’œuvre culte. Et pour célébrer l’événement, une vidéo commémorative a été publiée…avec, à la clé, un message intrigant : “À suivre”.

2B, 9S et A2 bientôt de retour ?

10 ans d’existence, et pas une seule ride : c’est ce qu’on pourrait qualifier NieR: Automata. À travers son histoire captivante, son gameplay et surtout sa bande-son, l’action-RPG de Square Enix a su traverser les années, sans prendre un coup de vieux. Il est même récemment remasterisé sur les consoles de Nintendo, pour le plus grand plaisir des néophytes.

Le succès de NieR: Automata est si fulgurant que, cette année, il atteint le cap des 10 millions d’exemplaires vendus à travers le monde. Pour marquer ce passage historique, Platinum Games a diffusé une vidéo célébrant l’univers du jeu et ses personnages emblématiques. Le montage, à la fois nostalgique et solennel, retrace le parcours du titre et rend hommage à sa communauté. Mais c’est la toute dernière séquence qui retient l’attention : un simple “À suivre”.

Est-ce que cela signifie qu’on aura un deuxième opus de NieR: Automata ? Pour l’instant, le mystère reste entier. Square Enix s’est bien gardé de ne rien dévoiler, laissant place à l’interprétation. Mais pour la communauté, le message est clair : ce “À suivre” pourrait annoncer un projet lié à la licence, un nouvel épisode, ou tout autre développement à venir.

Vous pouvez revivre l’annonce dans la vidéo ci-dessous :

NieR: Automata, c’est quoi ?

Développé par Platinum Games et édité par Square Enix, NieR: Automata est un jeu d’action-RPG sorti en 2017. Il se déroule dans un futur lointain où l’humanité a été contrainte de fuir la Terre après l’invasion de machines venues d’une autre planète. Depuis la Lune, les humains orchestrent la reconquête de la planète en déployant des androïdes de combat appartenant à l’unité YoRHa.

Le joueur incarne principalement 2B, une androïde militaire chargée d’éliminer les formes de vie mécaniques. Elle évoluera aux côtés de de 9S, un modèle spécialisé dans le piratage et l’analyse. Ensemble, ils participent à différentes opérations visant à affaiblir les machines et à reprendre le contrôle du territoire.

Mais au fil des missions, le récit prend une tournure plus complexe. Le plan de reconquête de la Terre, la nature des machines et même la vérité sur l’humanité sont progressivement remises en question.

Nous n’en dirons pas plus, car NieR: Automata mérite d’être joué…et rejoué. Foncez !