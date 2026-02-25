ThinkPalm IIoT et NYP : unis pour une innovation durable à Singapour

ThinkPalm IIoT franchit une nouvelle étape à Singapour. L’entreprise technologique annonce une collaboration stratégique avec Nanyang Polytechnic (NYP). Cet accord vise à accélérer l’innovation et la durabilité grâce à l’Internet industriel des objets (IIoT). Ensemble, ils misent sur l’expérimentation concrète et l’impact réel.

Un partenariat stratégique pour l’innovation IIoT à Singapour

ThinkPalm et NYP souhaitent devenir des leaders de l’innovation IIoT à Singapour. Grâce à un protocole d’accord, NYP ambitionne de devenir un campus de référence pour la durabilité numérique. L’établissement bénéficiera de la plateforme NetvirE de ThinkPalm. Ainsi, cette solution soutiendra la création de nouveaux usages autour de l’IIoT, tout en associant expertise et environnement éducatif. Je peux aussi te proposer une version un peu plus fluide et engageante si tu veux qu’elle soit plus “lue” dans un article.

Déploiement d’un centre de données vert par ThinkPalm

La première phase prévoit l’installation de la technologie ThinkPalm au cœur du centre de données vert de NYP. Ce site exemplaire servira de modèle en matière d’efficacité énergétique. Il démontre comment l’IIoT peut optimiser la consommation et réduire l’empreinte carbone.

Amélioration des performances opérationnelles

Réduction des coûts énergétiques

Impact environnemental mesurable

Le centre accueillera aussi PME, start-ups et grands groupes. L’objectif : favoriser l’apprentissage et diffuser les meilleures pratiques. Dans l’avenir, l’IIoT sera déployé dans les salles de classe et laboratoires spécialisés de NYP.

Développement des talents et formation aux technologies IIoT

Au cœur de ce partenariat, le développement des compétences est fondamental. Ainsi, ThinkPalm et NYP créent des stages et formations pratiques pour les étudiants. De plus, ces programmes misent sur l’apprentissage expérientiel et la collaboration internationale, guidée par des experts.

Accès aux technologies de pointe Collaboration réelle avec l’industrie Projets communs et expérience terrain

Cela renforce le rôle de ThinkPalm comme partenaire IIoT, et consolide la position de NYP dans l’enseignement appliqué.

En conclusion, ce partenariat entre ThinkPalm IIoT et NYP s’inscrit dans la construction d’un futur durable, innovant et formateur. Ces initiatives placent les talents et la technologie au cœur de la transition écologique à Singapour.

