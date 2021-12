Sennheiser CX Plus True Wireless : la réduction de bruit abordable – Idées Cadeaux Noël

À l’approche de Noël, Le Café Du Geek vous présente chaque jour des produits de qualité pour vous donner des idées cadeaux pour tous les gouts. En effet, il est parfois difficile de trouver le bon cadeau parmi tous les produits tech existants. Durant le mois de décembre, tous ces cadeaux présentés sous la bannière « Idées Cadeaux Noël » seront à gagner, alors restez à l’affut !

Après l’aspirateur iRobot Roomba J7, place à la quatrième idée cadeau ! Aujourd’hui, nous vous présentons les écouteurs CX Plus True Wireless du célèbre constructeur audio Sennheiser.

Sennheiser CX Plus True Wireless : des écouteurs qualitatifs à petit prix

Lorsqu’on souhaite s’acheter ou offrir de nouveaux écouteurs, on a tendance à se laisser tenter par les nouveaux Airpods, les nouveaux écouteurs de Samsung, OnePlus ou Huawei. En effet, si les fabricants de smartphones se sont emparés de ce marché, leurs produits sont loin d’être les plus qualitatifs : ce n’est pas leur domaine de prédilection…

Mi septembre 2021, Sennheiser a annoncé une version “Plus” de ses excelents CX True Wireless mais avec la réduction de bruit active. Ils proposent une résistance IPX4 contre les éclaboussures, un mode transparence en plus de l’ANC, des commandes tactiles et la personnalisation de l’expérience via l’app.

Les CX Plus se connectent en Bluetooth 5.2 et sont compatibles avec les codecs AAC, SBC, aptX et même aptX Adaptive pour améliorer la qualité audio tout en proposant une faible latence.

Le constructeur annonce une autonomie en simple charge de 8 h sans ANC et 24h en tenant compte de la recharge permise par le boitier. Enfin, les CX Plus True Wireless sont disponibles au prix de 159,90 €. Cependant, leur prix baisse assez régulièrement de promotions sur Amazon.

Envie d’en savoir plus sur ces écouteurs ? Découvrez notre article à propos des Sennheiser CX Plus True Wireless !